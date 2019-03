Kristoffersen-forlik avvist av skiforbundet – ville droppe Red Bull-hjelmen

Henrik Kristoffersen har saksøkt skiforbundet for retten til å kunne ha sin private sponsor, Red Bull, på hjelmen, og ikke skiforbundets sponsor Telenor.

Kristoffersen krever også 15 millioner norske kroner i erstatning for perioden han ikke har kunnet kjøre med sin private sponsor på hjelmen. Det er satt av seks dager i Oslo tingrett, og Kristoffersen skal avgi sin forklaring på rettens andre dag, onsdag.

Men på rettssakens første dag, under Kristoffersens advokat Odd Stemsruds innledningsforedrag kom det frem at Kristoffersen hadde tilbudt skiforbundet et forlik i saken.

Dette forliket avviste skiforbundet.

Disse skal vitne i Kristoffersen-saken Ekspandér faktaboks Henrik Kristoffersen (partsforklaring) 24-åringen er saksøker, og vil avgi sin forklaring på dag 2 av rettsaken onsdag. Ingvild B. Berg (partsavhør) Generalsekretær i Norges Skiforbund. Vil avgi sin forklaring på dag 3 av rettsaken torsdag. Lars Kristoffersen Henrik Kristoffersens far og manager. Vil avgi sin forklaring på dag 3 av rettsaken torsdag hvor han blant annet vil belyse forandlingene med Red Bull og Telenor i 2016. Stein Opsal Tidligere generalsekretær i Norges Skiforbund. Trond Olsen Sjef for Norges Skiforbunds alpinkomité 2016-2017. Tok over etter Elling Breivik i mai 2016. Trakk seg fra sin stilling ni måneder senere etter interne uenigheter. Claus Ryste Sportssjef for alpint i Norges Skiforbund. Gunhild Dugstad Leder av landslagsutvalget og tidligere medlem av skistyret. Erik Røste President for Norges Skiforbund og styremedlem i FIS. Sverre Seeberg Tidligere president i Norges Skiforbund og tidligere styremedlem i FIS. Petter Svendsen Sponsorsjef i Telenor Norge.

Krevde større støtteapparat

Stemsrud startet sitt innledningsforedrag med å presisere at rettssaken fra Kristoffersens side kun handler om en ting; Kristoffersens ønske om å få tilgang til Red Bulls enorme støtteapparat.

I forliket hadde Kristoffersen tre konkrete krav:

1. Skiforbundet må tilby et støtteapparat som så nær som mulig Red Bull sitt.

– Slik at Kristoffersen fikk anledning til å konkurrere på like vilkår som sine hovedkonkurrenter i verdenseliten, utdypet Kristoffersens advokat Odd Stemsrud.

2. Kristoffersen fraskriver seg ethvert økonomisk ansvar til skiforbundet, også sine egne saksomkostninger. Disse pengene skulle gå til bredde og rekruttering.

3. At skiforbundet lager en modell med et solidaritetsprinsipp med mer penger til bredde, der det minimum skulle overføres det dobbelte av det som går til administrasjon.

Dermed var altså Kristoffersen forberedt på å droppe Red Bull-hjelmen om skiforbundet kunne tilby støtteapparatet han nå mener han går glipp av.

KONFLIKTENS KJERNE: Det er sponsorplassen på hjelmen som har skapt konflikt mellom Henrik Kristoffersen og Norges Skiforbund i flere år. Foto: EZRA SHAW / AFP

Til angrep på breddefinansiering

Som varslet gikk Kristoffersen-leiren til angrep på solidaritetsprinsippet. Oslo tingrett ba EFTA-domstolen om råd i sakens prinsipielle kjerne. I november kom svaret:

«Et nasjonalt idrettsforbunds ordning med forhåndskontroll og samtykke for individuelle sponsoravtaler kan utgjøre en restriksjon på en idrettsutøvers tjenestefrihet», sto det blant annet i uttalelsen.

Men EFTA-domstolen konkluderte også med at et avslag på individuelle sponsoravtaler kan avslås om avslaget er et ledd i et legitimt mål som er begrunnet i allmenne hensyn.

Dette mener altså Kristoffersen-leiren at skiforbundet ikke innfrir som følge av sin modell, og etter deres syn mangel på finansiering av breddeidretten.