Disse sakene fenget i 2017

I august kunne vi fortelle historien om Norges desidert lengste terrengløp – med fire utøvere på start.

– Smerte er når kroppen sier du er ferdig, men du må bare fortsette. Alt sitter i hodet, sa Fulvio Øksendal før start i Oslo.

I fjor kom den sjokkerende nyheten: Therese Johaug var tatt i doping. I januar ble det klart akkurat hvor mye av det ulovlig stoffet clostebol Johaug hadde i kroppen.

– Tretten nanogram per milliliter er ubetydelig mer enn hva som i det hele tatt kan måles, sa Andrén-Sandberg, medisinsk ekspert i Sveriges Idrettsforbunds dopingkommisjon, til Aftonbladet.

Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh vant VM-gull på stafett i Lahti. Men femmil ble det ikke for verken Tønseth, Dyrhaug eller Krogh. Og beskjeden – den fikk de på gullfesten.

Det var «bare» en kamp i 4. divisjon, men Stryn-spiss Mads Wies sin straffebom var såpass spesiell at den blir hyllet som eksempel på forbilledlig fair play.

Likestilling har vært et nøkkelord i 2017. I desember kunne NRK avsløre enorme lønnsforskjeller i idretten. Johannes Thingnes Bø mente det ikke var merkelig.

Marit Bjørgen ble tidenes VM-løper, men etterpå var hun mest opptatt av lagkameratene sine. Det gjorde at Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok til tårene under et NRK-intervju.

Ingvild Flugstad Østberg hadde fjerde beste tid opp monsterbakken i Cavasele forrige sesong. Det holdt så vidt ikke til pallen, men NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland var sjokkert over prestasjonen etter rennet.

– Det kan ikke stemme! Det må jeg dobbeltsjekke før jeg kan si noe om det, sa han.

Aksel Lund Svindal har gjort et mirakuløst comeback denne sesongen, og gikk rett fra skade til verdenstoppen – igjen. Vi gjorde et dypdykk i hjernen til Kjeller-mannen.

Jakob Ingebrigtsen har vært en av 2017s aller største gjennombrudd. Og med suksess følger oppmerksomhet, og med oppmerksomhet følger ufine kommentarer på sosiale medier.

Det fikk pappa Gjert Ingebrigtsen til å reagere.

Norske toppidrettsherrer tjente drøyt 100 millioner mer enn norske toppidrettskvinner i 2016. Det rystet det norske idrettsmiljøet.