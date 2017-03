– Det var litt annerledes i Liberec. Da var det håndsopprekning om hvem som ville gå, sier Petter Northug.

Den gangen var det bare han og Tord Asle Gjerdalen som meldte seg. Det var nok til å vinne gull, Northug tok sin første femmilstriumf, men to norske plasser sto tomme.

Situasjonen i Lahti 2017 er snudd på hodet.

Da landslagstrener Tor Arne Hetland presenterte laget til søndagens femmil, var det uten tre av gullguttene fra fredagens stafett. Alle tre potensielle medaljevinnere på femmila.

KOLLEN NESTE: De får ikke gå femmila i VM. Til gjengjeld blir Niklas Dyrhaug og Didrik Tønseth farlige på femmila i Kollen neste helg. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Håpet å få gå

– Jeg er ikke sur, men jeg skulle gjerne ha gått. Jeg føler jeg har gjort en del gode skøyteløp, så jeg hadde håpet å få gå. Men det er sånn det er i det landet her. Det er bruk og kast, sier Didrik Tønseth til NRK, med glimt i øyet.

Han forteller at han fikk den definitive beskjeden om at han ikke får gå femmila under feiringa av stafettgullet fredag kveld.

Det samme gjorde Niklas Dyrhaug, som også har en bronse fra den klassiske 15-kilometeren. Han er med andre ord i knallform.

– Jeg skulle også gjerne ha gått. Vi er i god form. Men da får vi heller lade til femmila i Kollen neste helg og klemme til der, sier Dyrhaug, som gjorde unna sin utblåsning da han ble vraket til den innledende tremila.

Skuffet mange

For Finn-Hågen Krogh sin del er det helsemessige årsaker til at det ikke blir femmil. Han hadde rusk i halsen allerede før stafetten.

– Så er han litt nasal og det har ikke blitt bedre i løpet av natta, da velger vi å ta hensyn til helsa til Finn, sier landslagstrener Hetland til NRK.

– Hvem var mest skuffet over å ikke få gå?

– Det blir mellom meg og utøverne.

– Var det mange som ble skuffet?

– Ja.

GULLGUTTER: Noen timer etter at Didrik Tønseth, Niklas Dyrhaug, Martin Johnsrud Sundby og Finn-Hågen Krogh feiret stafettgullet, fikk tre av dem beskjed om at VM er over. Foto: LEHTIKUVA / Reuters

– Fire som går styggfort

– Hvor mange hadde meldt seg om du hadde hatt håndsopprekning denne gangen?

– Da hadde omtrent hele gjengen som er her borte fortsatt hatt lyst til å gå, sier Hetland.

De som går for Norge er Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe, Anders Gløersen, Hans Christer Holund og tittelforsvarer Northug. Sistnevnte forstår at Dyrhaug og Tønseth er skuffet.

– Sånn er det når man er på det norske landslaget. Hadde de vært på et hvilket som helst annet landslag, så hadde de vært en selvfølge mange av dem på et femmilslag. Men her er det uansett fire som har gått styggfort og gjort seg fortjent til å gå, fastslår Northug.