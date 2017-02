Jacobsen rørt til tårer av Bjørgens gest: – Hun er så varm

– Hun ... hun er så stor, sa Astrid Uhrenholdt Jacobsen til NRK og tørket en tåre.

Det er ikke hver dag idrettsutøvere begynner å gråte når man spør dem om en lagkamerat. Men det skjedde for Jacobsen etter Marit Bjørgens dramatiske VM-gull lørdag formiddag.

Jacobsen gråt ikke fordi Bjørgen vant gull. Hun gråt på grunn av måten Bjørgen oppførte seg mot lagvenninnene etterpå.

– Alle vet at hun er en sterk og rask skiløper. Men det som treffer flest, er mennesket Marit Bjørgen. Hun er så varm, hun er en av de rauseste skiløperne jeg kjenner, sa Jacobsen, våt i øynene.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen var en av de første til å gratulere Marit Bjørgen etter målgang. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Var mer opptatt av lagkameratene enn av eget gull

Det var nemlig ikke seg selv Bjørgen fokuserte på etter sitt 15. VM-gull. Nesten det første hun sa etter innspurten, var at hun ville dedisere seieren til en som satt hjemme i Norge.

– Dette er en medalje jeg vil dele med Therese Johaug, sa Bjørgen til NRK.

VIDEO: Bjørgen forteller at hun tenkte på Therese Johaug underveis i 15-kilometeren. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Bjørgen forteller at hun tenkte på Therese Johaug underveis i 15-kilometeren.

– Vi har alle noe å lære

Jacobsen forteller at Bjørgen var mer opptatt av hvordan det gikk med de andre på laget enn av seg selv. Og ikke bare Johaug, men de andre i Lahti også.

– At hun står der etter å ha vunnet VM-gull og lurer på hvordan det har gått med alle oss andre, det er ganske unikt, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som selv ble nummer åtte i rennet.

– Det er derfor det er så innmari rørende når hun får det til. Hadde det vært en annen nordmann som hadde vunnet, så hadde Marit vært den som gledet seg mest. Vi har alle noe å lære av Marit, avslutter Jacobsen mens en tåre renner nedover kinnet hennes.

Rørende øyeblikk i 2014

Bjørgen og Jacobsen har en forhistorie.

Under OL i 2014 mistet Jacobsen broren. Da stod Bjørgen frem og passet på hele laget . Bildet av Bjørgen som samler lagkameratene etter 15 kilometer med skibytte i det mesterskapet rørte en hel nasjon:

Foto: TV2

Bjørgen: – Gode og varmende ord

Bjørgen var rask med å takke flere, ikke minst samboer Fred Børre Lundberg.

– Jeg takket Fred. Uten ham hadde jeg ikke vært der jeg er i dag. Han har vært fantastisk.

– Jeg har ikke sett Marius siden tirsdag, så det var godt å endelig få holde rundt ham igjen. Jeg har savnet ham.

– Hva sa du til ham?

– Jeg sa vel at mamma er glad i deg.

– Det er en annen som er glad i deg også, Astrid stod her og strigråt på vegne av deg?

– Det er utrolig godt å høre, Astrid er ei kjempejente. Hun har hatt det tøft gjennom vinteren og jeg tror hun er sånn passe fornøyd med løpet i dag. Det er gode og varmende ord.

– Det har vært et annerledes år for meg. Jeg har jo Marius, så jeg føler ikke jeg har kunnet være så mye til stede for laget som jeg har vært før, men det er godt å høre at Astrid sier det hun sier! sier Bjørgen til NRK.