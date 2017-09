Her bommer han med vilje: – Står utrolig respekt av det

– Det er ikke mange som ville gjort det samme. Det står utrolig respekt av det, sier NRK-ekspert Karl-Petter Løken da han får høre om situasjonen som oppsto i kampen mellom Skavøypoll og Stryn fredag kveld.

Det var i det 88. minutt det skjedde.

Stryn hadde nettopp slått et hjørnespark inn i sekstenmeteren til Skavøypoll, og dommeren var litt sent ute med å blåse i fløyta. Spillerne ble derfor forvirret og trodde dommeren dømte et frispark, denne gangen til Skavøypoll.

Derfor tok den ene Skavøypoll-spilleren ballen med hendene, noe som førte til at dommeren dømte straffe til Stryn - til høylytte protester.

Mads Wie var den som gikk frem for å ta straffen for Stryn.

– Mye skryt

Det verken publikum eller motspillere visste, var at Stryn-spillerne umiddelbart etter dommerens avgjørelse hadde samlet seg og bestemt at Wie skulle bomme. De mente straffen var feilaktig dømt.

Nettopp denne avgjørelsen er det Løken hyller som bilde på godt fair play.

Mads Wie jakter toppscorertittelen i divisjonen han spiller i, men brydde seg ikke om at han mistet et potensielt billig mål. Foto: Privat

Wie trillet bare ballen langt utenfor mål, til stående applaus fra både publikum og motspillere.

– Da dommeren dømte straffen, var det ingen som skjønte noe av det. Men vi rakk å diskutere det, og hele laget var enige om at det riktige å gjøre var å sette den utenfor, sier Wie.

Flere medier har skrevet om hendelsen, som Fjordingen var først ute med å omtale.

– Det har kommet mye skryt. Vi i Stryn fotball er opptatt av fair play og respekt, og det var det vi ville få frem. Vi tror og håper andre lag hadde gjort det samme, sier Wie, som legger til at han også har forståelse for at dommere kan gjøre feil.

– Bare å hylle

Løken sier han gjerne skulle sett enda mer slikt i fotballen, selv om enkelte sikkert mener at man skal la dommeren dømme.

– Det er en del av fotballens vesen at det blir gjort en del feil. Det er helt forståelig at noen velger å bare gjøre som dommeren dømmer. Men det som skjedde her er veldig bra, for det er gjort i fairplayens ånd, sier den tidligere landslagsspilleren, og legger til:

Aleksander Schau hyller avgjørelsen om å bomme på straffesparket. Foto: Mads Håby / NRK

– Det er slike typer hendelser som blir husket og hyllet etterpå. Det blir lagt merke til, og det er noe å tenke over. Jeg synes man bare skal applaudere dette.

Også NRKs programledere for fotballprogrammet 4-4-2, Aleksander Schau og Thomas Aune, har sett klippet. De liker det de ser.

– Dette er det bare å hylle. Det er helt suverent. Det er sjelden man ser noe sånt, selv om det innimellom har skjedd lignende ting. Det er veldig sjarmerende, sier Schau.

Stryn vant til slutt kampen 5-2. Stillingen var 4-2 da de fikk tildelt straffesparket.