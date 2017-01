NRKs ekspert om Østbergs klatring: – Det kan ikke stemme

– Oi, oi, oi – hadde jeg det?

Østberg gjør store øyne når NRK gratulerer henne med fjerde beste klatretid fra bunn til topp i slalåmbakken i Val di Fiemme.

Gjøvik-jenta har hatt et lite kompleks i den såkalte monsterbakken, men plutselig virket bakken mye snillere og Østberg var monsteret.

Heidi Weng gikk bakken raskest, men Østberg hadde faktisk bare 26 sekunder svakere tid.

Det er såpass oppsiktsvekkende at NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland først sier følgende når han blir bedt om å kommentere det i denne saken:

– Det kan ikke stemme! Det må jeg dobbelsjekke før jeg kan si noe om det.

INGENTING Å FRYKTE: Ingvild Flugstad Østberg er har endelig beseiret monsterbakken.

– Et stort steg

Sjekken levner ingen tvil. Det stemmer.

– Det viser at hun har tatt et stort steg fra i fjor. Hun gikk for en tredjeplass, og det vitner om at viljen var sterk og at hun greier å presse kroppen over evne, sier Aukland.

I bunn av bakken kjente Østberg pusten fra amerikanske Jessica Diggins i nakken. Men den amerikanske jenta slapp, og plutselig så Østberg svenske Stina Nilsson og en potensiell tredjeplass foran seg. Det klarte hun akkurat ikke.

– Det var min beste opplevelse av sisteetappen i Tour de Ski noen gang, så jeg hadde ikke trodd jeg skulle bli så nærme pallplassen. Det var nesten irriterende nærme, sier hun.

– For en gangs skyld skulle jeg ønske at bakken var litt lenger. Det hadde jeg aldri trodd jeg ville si, legger Østberg til.

GOD HJELP: Heidi Weng prøver å jage Ingvild Flugstad Østberg forbi Stina Nilsson, men det lyktes ikke denne gangen.

Uhellene ødela

Aukland er mektig imponert.

– Jeg tror ikke hun hadde trodd selv at hun kunne gå så fort i bakken. Dette gir nok henne troen på at hun kan vinne Tour de Ski dersom hun unngår uhell i framtida, sier han.

For to uhell og en tabbe ødela vinnersjansen denne gangen. Østberg misset finalen i sprinten i Val Müstair etter en taktisk miss i semifinalen. I Oberstdof brakk hun en stav i fellesstarten. Og i Val di Fiemme lørdag ble hun felt av dårlige ski.

Hun legger ikke skjul på at det da er litt irriterende å ende ti sekunder bak pallen

– Er det mulig å være så nærme og vite at du tapte sekunder der du absolutt ikke trodde du skulle tape sekunder … Det er sånn «aaaaaaahhhhh – fader!», sier Østberg.