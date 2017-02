– For oss betyr det mye. Vi ønsker at flere dykkere blir organisert i en dykkerklubb for å bidra med litt dugnad for å gjøre dykkerstedene bedre. Det er jo til det beste for alle som ønsker å dykke, sier president i Norges Dykkerforbund Sigurd Paulsen.

35 millioner kroner

I år er tilskuddsordningen fra Miljødirektoratet på 35 millioner kroner for opprydding i havet og langs kysten. Midlene er kan brukes til opprydding i strandsoner, langs elvebredder og på havbunnen.

Paulsen har tro på at dette kan hjelpe på motivasjonen til folk for å gjøre en innsats for å få bort plasten.

– Jeg tror dette først og fremst handler om verdier. Vil du bare gå forbi noe søppel som ligger på gata eller plukker du det opp? Jo mer fokus vi har på det, jo mer tar folk ansvar. Jeg har stor tro på at folk vil ta ansvar og ønsker å rydde opp, sier han.

Har tro på en økonomisk motivasjon

Arturo Scotti fra Natur og ungdom Vest-Agder synes det er bra at organisasjoner, private aktører og foreninger nå kan få støtte til å rydde i og langs havet. Foto: Raymond Andre Martinsen / NRK

Han er ikke alene om å juble for støtte ordningen. Fylkesleder Arturo Scotti i Natur og Ungdom Vest-Agder forteller at de er glade for at tilbudet kom nå, og tror at støtte kan føre til at flere vil gjøre mer.

– Jeg tror absolutt at folk ønsker å engasjere seg i å forbedre sitt miljø og hjelpe til. Det er ofte et spørsmål om man har ressurser til det. Når staten gjør et vedtak som dette, tror jeg absolutt at det vil vekke initiativ, sier han.

Viktig jobb

– Det er utrolig viktig å få opp plasten som er på havbunnen. Noen dykkerklubber ønsker faktisk å sette ut store poser under vann som kan ligge der en stund å fylle seg opp med søppel. Til slutt så hever vi dem og så er det på en måte ryddet i det området, forteller Paulsen.

– Hvordan vil du beskrive havbunnen på Sørlandet, er den preget av mye plast?

– Nei, jeg vil ikke si at det er over alt. Men alle steder hvor du ser at det er mye plast over vann, er det også mye under vann. Inni havner, havnebasseng og småbåthavner. Hvert sted hvor det går en vei ut til sjøen, er det også søppel og plast under vann, sier han.

Fristen for å søke om støtte går ut 16. mars.