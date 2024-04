Måkene er her: – Vi må lære oss å akseptere dei

Saka oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Hekkesesongen for måkene er i gang, og mange syns dei er plagsame.

Måkene er utryddingstrua og skal takast vare på.

Menneske har øydelagt mange av måkenes hekkeplassar ved sjøen.

Måkene er totalfreda i Noreg, det er forbode å skyte, fange, skade eller øydelegge reir og egg.

På Universitetet i Agder har dei akseptert at måkene tar over uteområda om våren.

Måkene bidrar med å rense opp og et til dømes søppel. Oppsummeringa er laga av en KI-tjeneste frå OpenAI. Innheldet er kvalitetssikra av NRKs journalister før publisering.

– Dei er nokre forferdelege dyr, dei drit over alt!

Ei gruppe studentar på plenen ved Universitetet i Agder (UiA) er tydelege i sin tale om dei kvite fuglane som flaksar over dei.

– Dei skrik heilt sjukt mykje også!

Og det siste har dei i det minste heilt rett i.

For det lager ein del lyd når måkene no tek over dei fleire tusen kvadratmeterane med flate tak der oppe, høgt over menneska på UiA.

Området er ein ynda stad for dei kvite fuglane, kor dei kan finne sin make, bygge reir og sjå fugleungane sine vekse opp.

Og noko har vi til felles med måkene: Har dei fyrst funnet ein stad dei liker seg på – ja då kjem dei tilbake år etter år.

Måke søker make på taket til Universitetet i Agder. Flate tak er ein populær stad for måkene å bygge reir. Foto: Elin Skaar / NRK

Måker som bråker Ekspander/minimer faktaboks Før måkene bygger reir, kan du gjøre forebyggende tiltak: Legge til rette for hekking andre steder ved å bygge måkeplattformer som settes opp på egnede steder.

Sette opp forstyrrende pigger på typiske sitteplasser, på gesimser og takutstikk der fuglene ofte sitter for å observere og følge med.

Spenne tråder opp på taket med 30 cm mellomrom og 30 cm opp fra taket før hekking, men ikke bruk nett som fuglene kan sette seg fast i.

Variere med ulike typer fugleskremmere før hekking.

Disse tiltakene må skje i god tid før hekkesesongen på våren. Når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.

Bråket vil kun vare i hekkeperioden fra mai til midten av juli, men om du forstyrrer måkene, vil bråket vare lenger. Etablerte par som får ro fra etablering på ett sted, vil gjennomføre egglegging og oppfostring av unger på kortere tid enn fugler som blir forstyrret og får avbrutt hekkingen.

Så fort måkene har begynt å bygge reir, er det forbudt å fjerne reirene eller forstyrre dem på andre måter. Å fjerne påbegynte reir eller egg defineres som skadefelling, og krever tillatelse. Kilde: Miljødirektoratet.

Frå sjø til by

April er månaden då hekkinga startar.

Og det er spesielt fiskemåka som trekk inn i byane. Det er delvis vår eiga skuld.

– Det er større hekke-suksess for dei i byane enn i havgapet, seier Tor Egil Høgsås i BirdLife.

I tillegg til minken som forsyn seg av egga, er det spesielt ein art som har skapt trøbbel for måka.

– Mange hekkeplassar ved sjøen har blitt øydelagt av oss menneske på grunn av at vi har invadert dei med eit eller anna bryggeprosjekt eller hyttebygging.

Høgsås får solid støtte av zoolog og fugleentusiast Roar Solheim.

– Vi menneske et oss inn i naturen og tek natur som andre arter bruker, da må vi faktisk lære oss å akseptere dei og prøve å finne måtar og godta at dei er her, på.

Vi må lære oss å leve saman med måkene meiner zoologen. Foto: Anders Fehn / NRK

Dette er hekking Ekspander/minimer faktaboks Hekking er fuglers aktivitet med å parre seg, bygge rede, legge egg og ruge disse fram til klekking samt oppaling av unger. Kilde: Wikipedia

– Behov for vern

For måkene skal takast vare på. Dei er nemleg sterkt utryddingstrua.

Zoolog Solheim syns difor det er synd at så mange har så mykje imot måkene.

– Dei har verkeleg behov for omsorg og vern. Særleg fiskemåka, som folk feilaktig trur det er så mange av. I løpet av 30 år så har denne bestanden blitt redusert med 95 prosent langs kysten av Agder, seier han.

Måker er difor totalfreda i Noreg. Det er forbode å skyte eller fange måker. Det er også forbode å skade eller øydelegge reir og egg.

Roar Solheim er zoolog og fuglevenn. For han er lyden av måkeskrik eit hyggeleg og etterlengta teikn på at våren er her. Foto: Elin Skaar / NRK

Si di meining om måker lenger ned i saka!

Eit måkevennleg universitet

På UiA har dei no akseptert at dei flaksande gjestene nærast tar over uteområda, samstundes med at eksamen nærmar seg.

Men direktør Kjetil Hellang må innrømme at dei i starten prøvde å få fuglane til å slå seg ned andre plassar enn på taka.

– Vi har gjort nokre vennlege forsøk på å få dei vekk med skremmande lydar eller drage som flyr på taka.

Men vi er trass alt i 2024: Alle skal med! Også måkene.

– Vi må inkludere måkene. Dei er ein del av vårt biologiske mangfald her på campus, og vi ynskjer dei velkomen, seier han.

Direktøren ved UiA, Kjetil Hellang, vurderer å anskaffe eit såkalla måkehotell til dei høgtflygande gjestane. Sjølv om måkene bråkar mykje på campus er han tydeleg på at måkene er velkommen, og ein viktig del av artsmangfaldet på campus. Foto: Elin Skaar / NRK

Kva synes du om måker? Eit sikkert vårtekn! Velkomen skal dei vere! Eg kan ikkje fordra dei! Eg synes dei er greie så lenge dei ikkje slår seg ned på mitt tak. Dei er ein del av naturen og har like stor rett på å vere her som oss. Eg liker dei egentlig ikkje så godt, men siden dei er trua er eg herved ein måkevenn. Vis resultat

Nyttig funksjon

Og dersom du som eg, lurer på kva måkene bidreg med tilbake, for alle hustaka dei okkuperer:

– Dei reinsar opp og et det vi ser på som søppel, og det skal vi vere glade for, seier zoologen.

Måkene hjelper til med å halde byen rein, påpeiker zoolog Roar Solheim. Her ser det ut til at måke og kråke har mykje å samarbeide om. Foto: Morten Rød / NRK

Og uansett om du liker måker eller ikkje: Dei er raudlista og skal takast vare på.

– Hæ? Det visste eg faktisk ikkje, eg trudde det var så mange av dei, seier måkeskeptiske studentar.

– Oi! Dersom dei er utryddingstrua, så ser eg kanskje litt snillare på dei.