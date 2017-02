Nå kan du søke om penger til plastrydding

Fra i dag og tre uker fremover kan organisasjoner, foreninger og private aktører søke om midler fra Miljødirektoratet til rydding av plast.

– Det er nesten ingen begrensninger på hvem som kan søke om disse pengene. Det som er viktig er at aktivitetene er innrettet på å rydde plast langs strender. Det er en forutsetning at det bidras med egeninnsats, forklarer klima- og miljøminister, Vidar Helgesen.

KYST: Vestlandskysten er full i plast i viker og på skjær. Stadig flere har dratt ut for å rydde kysten. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Gir ikke penger til privatpersoner

Privatpersoner kan ikke søke om disse midlene, men det finnes likevel muligheter dersom man vil engasjere seg, ifølge Helgesen.



– Privatpersoner kan bli med i frivillige organisasjoner og foreninger som kan søke, og dermed bidra på den måten, forklarer han.



Det viktigste er at pengene går til ulike tiltak som kan bidra til å få bort plastforsøpling.



– Vi ønsker å gi midler til folk som vil rydde strender, havbunn, fjerne kasserte fritidsbåter og drive forebyggende informasjonstiltak. Pengene kan også gå til utvikling av nye metoder for å rydde søppel, sier klima- og miljøministeren.

– Planlagt lenge før plasthvalen

Tiltaket er et initiativ fra samarbeidspartiene, og Helgesen forteller at dette har vært planlagt lenge før den mye omtalte gåsenebbhvalen dukket opp med hele 30 plastposer i magen. Den har skapt et enormt engasjement de siste ukene.

– Vi ble enige om denne bevilgningsøkningen lenge før plasthvalen skylte i land. Problemet har vært kjent og vi har vært opptatte av å øke innsatsen mot det, forteller Helgesen.

ET HAV AV PLAST: Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet, ifølge forskere. Foto: Sølve Rydland / NRK

Gledelig med engasjement

Samarbeidspartiene er enige om at det må utvikles metoder over tid for å bli flinkere til å rydde opp.

– Det er svært gledelig å se at det er et økt folkelig engasjement rundt dette. Det er også kjekt at samarbeidspartiene kan være enige for en gangs skyld, sier Steinar Reiten i KrF.



Han understreker også hvor viktig det er med samhandling mellom frivillige og det offentlige.



– For oss er det for eksempel viktig at folk som rydder på strendene skal slippe å betale for å levere fra seg søppelet, sier han.

PLASTPOSER: 30 poser ble funnet i magen på gåsenebbhvalen. Foto: Terje Lislevand / Universitetet i Bergen

«Tøyseplast»

Ruben Oddekalv i Norges Miljøvernforbund er positiv til ryddefondet, men mener det må lovendringer til for å få holdbare resultater.

– Engangsplast er tøyseplast som vi ikke trenger. Vi må få på plass et forbud mot både plastposer, fruktemballasje og unødvendig plast, mener han.



Klima- og miljøminister Helgesen er uenig.

HVAL: I slutten av januar ble denne syke gåsenebbhvalen tatt opp av sjøen utenfor Sotra. Foto: Frederik Økland / NRK



– Plastposer er et lite miljøproblem her i Norge. De er viktige i avfallshåndteringssystemet vårt ettersom vi kaster søppelet vårt i plastposer, sier han.





Oddekalv tror det finnes enkle løsninger på dette.





– Det er jo ikke verre enn at man kaster søppelet direkte i en plastdunk som man kan skylle etterpå, mener han.