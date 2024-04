– Hvilke vurderingen og avveiinger måtte dere når det kommer til vern vs. næring i arbeidet med disse planene?



– Forvaltningsplanene er et verktøy for å se verdiskaping og bærekraftig bruk i sammenheng med bevaring av natur til havs og en god miljøtilstand. Gjennom å se helheten og bygge på oppdatert kunnskap, sørger vi for en havforvaltning som tar vare på både næringer og økosystemer. I tillegg har vi sektorregelverk som også setter strenge miljøkrav for den enkelte sektor.



– Hvorfor har dere ikke vært strengere når det kommer til vern og begrensninger?



– Etablering av konkrete verneområder foregår gjennom egne prosesser, og følger ikke av forvaltningsplanene. Det settes områdespesifikke rammer for petroleumsvirksomhet i forvaltningsplanene. Dette er tiltak som innebærer at det tas særlig hensyn til viktige områder for miljøverdier og fiskeri. Samtidig gir rammene forutsigbarhet for næringer.



– Et eksempel på dette er området ved Bjørnøya der det ikke skal iverksettes petroleumsvirksomhet, som nå med unntak av noen områder er utvidet fra 65 til 100 kilometer fra øya av hensyn til sjøfuglkoloniene.



– Det finnes for øvrig ikke hjemmel for å vet e havområder utenfor 12 nautiske mil. Der pågår er lovarbeid for å etablere en slik hjemmel.



– I delen som omhandler SVO-er står det at SVO-kategorisering «ikke nødvendigvis gir direkte virkninger i form av begrensninger for næringsaktivitet, men signaliserer viktigheten av å vise særlig aktsomhet i disse områdene, og at aktivitet skal foregå på en måte som ikke truer områdenes økologiske funksjoner eller naturmangfold». Hvilken nytte har da disse SVO-ene egentlig?

– Særlig verdifulle og sårbare områder (SVO-er) er viktige områder for økosystemene, og gir kunnskap om de største miljøverdiene og sårbarhetene i norske havområder.



Dette ligger til grunn for godt underbyggede politiske vurderinger og beslutninger i forvaltningsplanene, for eksempel for å fastlegge områdespesifikke rammer for petroleumsvirksomhet.



– Hvorfor legger dere ikke opp til tydeligere nedjusteringer eller begrensninger?



– Forvaltningsplanene handler om å etablere et godt kunnskapsgrunnlag om miljøverdiene i havområdene, og på dette grunnlaget vurdere tiltak som sikrer god balanse mellom miljø og verdiskaping. Spørsmål knyttet til hvordan vi skal omstille oss bort fra fossil energi er et element som ikke behandles i forvaltningsplanene, men i klimapolitikken.