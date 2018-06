– Dumpingen som er planlagt i Repparfjord ser vi på som den største forurensningsskandalen i nyere tid. Både som miljøsak og brudd på urfolksrettigheter.

LEDER: Gaute Eiterjord, leder ved Natur og Ungdom. For han er det uutholdelig å sitte å se på mens verden blir forurenset. Foto: Natur og Ungdom

Det sier leder for Natur og Ungdom, Gaute Eiterfjord. Da NRK kommer i kontakt med han er han på plass i Repparfjord, Kvalsund i Finnmark.

– Vi arrangerer en folkefest for Repparfjord, der vi ønsker å fokusere på alle de tingene som er verdifulle i Repparfjord, forklarer Eiterjord.

Denne helgen holdes det et arrangement mot den planlagte gruven Nussir i Kvalsund. Selv om dette er et arrangement mot sjødeponi, vil Natur og ungdom fokusere på de fornybare næringene som finnes i Kvalsund.

MARKERING: Bildet er fra markeringen mot gruvedumping i Repparfjord foran Stortinget i 2016. Fortsatt er kampånden sterk hos de demonstrerende. Foto: Mina Røed / Natur og Ungdom

– Vi ønsker å fokusere på de fornybare næringene, som reindrift og fiskeri. Dermed serverer vi mat fra reindriften og fiskerinæringen herfra, så folk får smake på Repparfjord.

I tillegg til å servere reinkjøtt og fisk, arrangeres det en rekke aktiviteter. Blant annet opptrer en av Sápmis popstjerner.

Er klar for å lenke seg fast

KLAR: Ella Marie Hætta Isaksen er klar til å lenke seg fast for fjorden. Foto: Natur og ungdom

– «Mannskit» skal ikke hives på sjøen. Det er artisten Ella Marie Hætta Isaksen tydelig på.

I natt har hun overnattet ved Repparfjorden.

– Man glemmer å prate om de andre verdiene som blir ødelagt her. Fiskeri, reindrifta og den sjøsamiske kulturen, sier Hætta Isaksen. Hun er både artist i bandet ISÁK og medlem av sentralstyret i Natur og ungdom.

Hun mener at saken er veldig urettferdig, og er klar til å lenke seg fast.

– Det er så motstridende at staten først erklærer Repparfjordelva som nasjonal lakseelv, for så å åpne for gruvedrift her.

Sammenlignes med Alta-saken

Eitejord bekrefter at de er villige å lenke seg fast. Han fortsetter å sammenligne denne saken med et av de største motstandssakene i nyere tid.

ALTA: Demonstrasjonen mot Alta-Kautokeino vassdraget dreide seg om utbyggingen av kraftverk. Saken fikk satt samiske rettigheter på dagsorden. Foto: Erik Thorberg / NTB scanpix

– Vi samarbeider med Sametinget. På mange måter mener vi at dette er en ny Alta-sak. Vi er mange som er forberedt på å lenke oss fast.

Ønsker å opplyse

– Jeg synes at det er veldig flaut, i Norge bruker vi den billigste og verste måten å håndtere gruveavfallet på. Når nesten alle andre land i verden har funnet andre løsninger.

Eiterjord forteller at målet med denne folkefesten er også å opplyse folk.

OPPLYSE: i 2016 holdt Natur og Ungdom, sammen med ungdoms organisasjonen Noereh markering utenfor Stortinget. De fortsetter med å jobbe videre med å opplyse folk om saken. Foto: Mina Røed / Natur og Ungdom

– Norge er et av fem land i verden som driver med sjødeponi. Vi opplever at folk ikke vet hvor ødeleggende dette faktisk er, og at det finnes mange andre måter man kan håndtere gruvedumpingen på.

Eiterjord ønsker at så mange som mulig kommer, både de som er for og imot saken.

Dette er Nussir Ekspandér faktaboks Nussir ASA ble etablert i 2005 som et gruveselskap som vil ta på seg de utfordringene en voksende etterspørsel etter kobber og andre metaller i det internasjonale markedet bringer med seg.

Nussir-feltet i Kvalsund ble oppdaget på slutten av 1970-tallet og er Norges største uutviklede kobberforekomst.

Videre undersøkelser av malmen har påvist verdifulle mengder gull, sølv, platina og palladium i tillegg til kobber.

Reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen ble vedtatt av Kvalsund kommune 8. mai 2012.

Planen legger grunnlag for utvinning av kobber fra Nussir og Ulveryggen.

Uttaket skal skje ved underjordisk drift, og avgangsmassene skal deponeres i Repparfjorden.

Driftsperioden er anslått til 25-30 år, men nye undersøkelser viser at ressursen trolig er større enn tidligere antatt.'

Det er anslått at gruvevirksomheten vil gi cirka 150 arbeidsplasser og det forventes en årlig omsetning på 600-700 millioner kroner etter oppstartfasen.

Kvalsund kommune har i dag cirka 1000 innbyggere og mulighetene for annen næringsvirksomhet er begrenset. Kilde: www.nussir.no