Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Norge Mineraler planlegger gruvedrift på Helleland i Rogaland, noe som kan berøre 204 grunneiere.

Under bakken i området er det funnet store mengder verdifulle mineraler som fosfat og titan. Disse er nødvendige for moderne teknologi.

Bonde Jan Tore Gystøl, som overtok en gård på Helleland i 2019, står i fare for å miste alt. Det ligger nemlig mange mineraler under hans gård.

Innbyggerne er rasende på de nye gruveplanene, og det er frykt for at bygda kan dø ut hvis gruvedriften blir en realitet.

Norge Mineraler håper å starte gruvedriften innen 2028, og planlegger å hente ut totalt 600 millioner tonn stein i løpet av de neste 30 årene.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) erkjenner at det er et dilemma mellom å bevare matjord og utvinne mer mineraler i Norge.

Vi skal til Helleland utenfor Egersund i Rogaland.

Under bakken har det blitt funnet noe svært verdifullt.

Det er snakk om enorme mengder mineraler. Blant annet fosfat og titan.

Disse mineralene er nødvendige for moderne teknologi, og brukes blant annet for å lage batterier til elbiler.

Anslått verdi: Flere hundre milliarder kroner

I flere år har det foregått prøveboring på Helleland. Funnet har vekket stor interesse i hele Europa. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Men det er en liten hake.

Dersom selskapet Norge Mineraler får det som de vil på Helleland, så vil det bli Norges største dagbrudd.

Dagbruddet vil ifølge selskapet være på 1,5 kvadratkilometer. Og anleggene rundt vil dekke 1,2 kvadratkilometer.

Selskapet har søkt om utvinningsrett på 32 kvadratkilometer.

Det har ført til oppstandelse i den lille bygda utenfor Egersund, med drøye 1000 innbyggere.

– Alt vil være forgjeves

– Vi så for oss en framtid her, sier bonde Jan Tore Gystøl.

Jan Tore Gystøl sier han ikke har fått noen garanti på om han får beholde gården eller ikke. – Vi vet ingenting, sier han. Foto: Hanne Høyland / NRK

Han og kona overtok gården på Helleland i 2019. De bygget også et nytt fjøs og har investert flere millioner kroner til tomta.

Nå står de i fare for å miste alt. For under gården hans ligger det trolig mange mineraler.

– Hvis vi blir tvunget til å flytte, er jo egentlig alt dette forgjeves. Jeg vet ikke om jeg har det i meg å begynne på nytt en gang til, sier han.

Dette er gården til bonde Gystøl. Om en stund blir han kanskje nødt til å flytte. Foto: Hanne Høyland / NRK

Paret har ikke fått noe konkret tilbud, men signalene er at gården blir erstattet til takst. Hvis familien ikke takker ja, er alternativet ekspropriasjon.

Tror Helleland kan bli en spøkelsesbygd

Sveinung Høyland er styremedlem i vellaget på Helleland. Han forteller at innbyggerne er rasende på de nye gruveplanene. Selv regner han med at huset hans ryker.

– Det er det første du tenker på om morgenen, og det siste du tenker på når du legger deg. Folk er forbanna, sier han.

Styremedlem Sveinung Høyland i vellaget på Helleland. Han sier mye av problemet til er at folk lever i uvisshet om hva som skjer og hvem som blir direkte berørt. Foto: Hanne Høyland / NRK

Høyland peker over et område.

– Rett over haugen der og nede i bakken så har du jernbanen. Du har E39, skole og byggefelt. Alt dette ryker.

Høyland frykter at hele bygda vil dø ut hvis det blir gruvedrift der.

– Det er for nært folk. Det er midt i der folk bor, sier han.

Store deler av Helleland vil bli ubeboelig dersom Norge Mineraler får det som de vil. Både med tanke på gruvearbeidet, men også støvet og bråket som skapes av aktiv utvinning. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Vil ikke dø ut

Daglig leder i Norge Mineraler, Olav Skalmeraas, tror ikke Helleland skal dø ut. Likevel erkjenner han at bygda vil bli annerledes enn i dag.

– Helleland-bygda vil nok oppstå som en annen bygd, men som et livlig bygdesamfunn.

Seks kvadratkilometer med landbruksjord og rundt to kvadratkilometer med matjord kan bli berørt av planene til Norge Mineraler.

Skalmeraas forstår usikkerheten mange innbyggere på Helleland nå lever i.

Daglig leder i Norge Mineraler, Olav Skalmeraas. Han sier de ser på en mulighet for å flytte matjorda til et annet sted. Foto: Hanne Høyland / NRK

– Jeg kan dessverre ikke si noe om når innbyggerne kan få svar på hva som vil skje og hvor mange som blir berørt. Vi jobber med å få et kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag.

Dette grunnlaget skal basere seg på de negative konsekvensene de som blir direkte berørt, møter.

– Har ikke tenkt å flytte vekk

Ifølge Inge Hovland i Helleland grunneierlag vil 204 grunneiere bli berørt av området Norge Mineraler har søkt om utvinningsrett på.

Han tror drøyt 70 av disse ligger i senteret av selve gruvedelen.

– Dette er en trussel for det eksisterende Helleland. Mitt inntrykk er at bøndene ønsker å bo her og drive sånn som de har gjort i generasjoner. De har ikke tenkt å flytte vekk, sier han.

Inge Hovland er medlem av Helleland og Omegn Grunneierlag, som ble starta opp etter at de store gruveplanene ble kjent. Foto: Hanne Høyland / NRK

Håper til Norge Mineraler er at gruvedriften skal settes i gang innen 2028. I løpet av 2025 planlegger selskapet å legge fram et endelig planforslag med konsekvensutredning.

I løpet av de neste 30 årene satser de på å hente ut totalt 600 millioner tonn stein.

– Hvis man skal bruke 30 år på å fjerne mineralene i disse steinene, som er livsgrunnlaget for alt landbruk og biologisk mangfold, så er det ikke mye bærekraftig i det, sier Hovland.

Mener det er et krevende dilemma

Stortinget har vedtatt et jordvernmål på å maksimalt fjerne to kvadratkilometer matjord i året.

Med planene på Helleland vil altså hele jordvern-kvoten bli brukt på ett sted. Det mener landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) er vanskelig å se for seg.

– Matjord er viktig, men så har vi òg et mål om å utvinne mer mineraler i Norge og ikke basere oss på import fra land det er vanskelig å samarbeide med, sier han.

Landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) sier det er vanskelig å se for seg at Norge Mineraler får lov til å fjerne to kvadratkilometer med matjord. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Pollestad står likevel fast på at han vil være en talsperson for at vi skal bygge ned mindre matjord i Norge.

– Vi må først se om denne konkrete saken kommer til behandling, sier landbruks- og matministeren.

Prosessen framover for gruveplanene Ekspander/minimer faktaboks I mars skal det utarbeides forslag til planprogram, som skal sendes inn i april. Høring er planlagt gjennom mai og ut juni. I løpet av denne tida planlegges det et nytt åpent folkemøte.

Målet er at planprogrammet fastsettes i planteknisk utvalg i Eigersund kommune 17. september og i plan-, nærings- og miljøutvalget i Lund kommune i samme periode. Planprogrammet vil utgjøre grunnlaget for konsekvensutredningen.

I løpet av 2025 planlegger Norge Mineraler å legge fram et endelig planforslag med konsekvensutredning, og samme år skal selskapet ta den endelige investeringsbeslutningen.

Norge Mineraler planlegger å starte opp innen 2028.