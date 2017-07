Trump nekter å betale gingantsummen for politiarbeidet under DAPL-protestene

Politiarbeidet anslås å koste tilsammen 38 millioner dollar eller rundt 328 millioner norske kroner.

Dette vil republikaneren Doug Burgum at de føderale myndighetene skal være med på å betale.

Det har vært svindyrt å holde så store politistyrker i gang i månedsvis i Standing Rock. Foto: APTN

Burgums talsmann Mike Nowatzki sier til CBC Minnesota at guvernøren ble varslet i mai om at forespørselen ble avslått, men at kontoret hans ikke annonserte annonserte avslaget før journalister denne uken begynte å spørre om det.

Også Federal government denies N.D.'s request for reimbursement related to DAPL protest costs skriver om dette, men her opererer de med en totalkostnad på 37 millioner dollar på politiutgiftene. Det er uansett snakk om store summer.

Rørledningen til $ 3,8 milliarder er bygget og blir drevet av Energy Transfer Partners. I forrige måned begynte oljen å flyte fra Nord-Dakota til et fraktepunkt i Illinois.

Frykter at oljerøret skal sprekke

Standing Rock het protestleiren i USA. Der hadde 200 urfolksgrupper i månedsvis protestert mot utbyggingen av Dakota Access Pipeline, fordi de frykter at dersom oljerøret skal sprekke, vil Missourielven og drikkevannet forgiftes.

I tillegg skal hellige steder og gravplasser være truet.

– Dette er en kamp på liv og død. Folk her risikerer sine liv, uttalte demonstranten Carlos Marroquin.