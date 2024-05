Bengt (75) og Lennart (69) snakker et språk som kun de forstår

Brødrene Bengt og Lennart Ranberg er nesten som den siste mohikaner.

De er vokst opp i Sverige, men har nå flyttet over grensen og til Fauske i Nordland. Til et land hvor morsmålet deres nesten er forsvunnet.

Brødrene snakker pitesamisk. Et språk som nesten bare de forstår.

– På norsk side er det rundt tre personer, hvis man regner med oss to, sier Lennart, uten å være helt sikker.

Det finnes pitesamer på både norsk og svensk side, og brødrene antar det er rundt 50 som kan språket totalt.

Unesco regner språket som kritisk truet, og det jobbes for å gjenopplive språket både på norsk og svensk side.

– Må starte nå

For at språket ikke skal forsvinne i Norge mener brødrene at det er viktig å få i gang en prosess i dag, og ikke i morgen. For da er det kanskje for sent.

Men en anstrengt økonomi for pitesamisk språkarbeid i Norge gjør det vanskelig.

Bengt og Lennart mener man må starte nå for å redde språket. Foto: Vetle Mathiesen Knutsen / NRK

Pitesamisk språk- og kultursenter i Nordland har en språkoversetter ansatt i en 28 prosent stilling. Helst vil senteret hatt en 50 prosentstilling. Men økonomien tillater ikke det.

Men nå får de etter alt å dømme mer penger.

Etter NRKs intervju med brødrene opplyser sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen til NRK at Sametinget skal bevilge 800.000 kroner mer til pitesamisk språkarbeid.

Det kommer fram i budsjettforslaget fra Sametingsrådet som kommer 6. mai, og Mikkelsen forteller at det skal mye til om ikke det forslaget går gjennom.

Kart over samiske områder. P-en i bildet står for pitesamisk område. Foto: Store norske leksikon

– Det var gledelig info, sier Bengt på telefon til NRK.

Hvert år bevilger Sametinget 1,2 millioner kroner til pitesamiske formål, men nå økes det altså til 2 millioner.

– Språk er det viktigste man har

– Det er veldig bra at pitesamisk får mer støtte.

Det sier språkforsker Ole Henrik Magga. Han forteller at det er veldig få som har kunne jobbet med pitesamisk og at det ikke har vært så mye i vinden.

Ole Henrik Magga er også kjent for å ha vært Norges første sametingspresident. Foto: Simon Paulsen / NRK

– Det er et av de minste samiske språkene som finnes, og det har blitt gjort lite med språket.

Om språket skal overleve er et mer utvidet bruk av språket som skal til, mener Magga.

– Så lenge det finnes folk som selv bruker språket, og som selv har planer om å styrke det, da finnes det alltid håp. Det håpet skal man aldri gi slipp på.

10 ord på pitesamisk Ekspander/minimer faktaboks Hei - Burist Vi ses i morgen - Vujdnujin iret Bra - Buorre / Veldig bra - Ullu buorre Lykke til - Buorre lihku God dag - Buorre bäjjve Gratulerer med dagen - Vuärrbe bejvijn Velkommen - Burist båhtem Takk - Gijjto / Tusen takk - Ullu gijto Vær så god - Dale Hva heter du? - Gåkkte lä duv namma? Kilde: Pitesamisk forening/Saltenposten

Han er ikke i tvil om at det er verdt å bruke penger på å reddet et språk.

– Språk er det viktigste man har. Jeg vet ikke hvor mange formål som er bedre enn akkurat det, sier Magga.

Pitesamisk er ikke det eneste samiske språket som nesten er borte fra Norge. Les om Markus som vil at datteren som skal få opplæring i umesamisk.

Selv om pitesamisk har fått mer støtte ønsker brødrene at språket skal bli inkludert i lovverket, og dermed få flere rettigheter

– Vi har ikke lov til å skrive og kalle stedsnavn i dette området på pitesamisk og det er diskriminerende, mener Lennart.

Diskriminerer samisk språk!

Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen forteller at pitesamisk ikke har lovmessige rettigheter og at Sametinget jobber for å gjenopplive språket siden regjeringen og staten ikke vil det.

– Jeg tenker det fortsatt er rester av fornorskinga siden pitesamisk ikke er inkludert i lovverk.

Mikkel Eskil Mikkelsen er sametingsråd på Sametinget. Foto: Vaino Rensberg / Sámediggi

For slik det er nå har ikke pitesamiske innbyggere de samme språklige rettighetene som andre samiske språk har. Det gjør at Mikkelsen mener at staten diskriminerer.

Pitesamiske innbyggere har ikke rett til opplæring, barnehageplass, kontakte myndighetene eller skilte på pitesamisk.

Det kommer fram i sameloven.

De samiske språkene og norsk er likeverdige språk. Sørsamisk, lulesamisk og nordsamisk skal være likestilte med norsk etter bestemmelsene i kapittel 3. Sameloven § 1-5

Kort fortalt sier loven at alle samiske språk er like mye verdt som norsk, men at samiske språk som pitesamisk ikke har samme rettigheter som andre samiske språk.

Det reagerer Mikkelsen på, for det betyr blant annet at barn i pitesamisk språkområde ikke har rett til pitesamiskspråklig barnehagetilbud.

– Men trenger man for eksempel en pitesamisk barnehage når så få kan språket?

– Hvis vi skal gjenopplive et språk, så må vi ha et barnehagetilbud. Det slår flere utvalg fast, at et arbeid for å gjenopplive må starte i barnehage, sier han

Mikkelsen meddeler også at målet er at pitesamisk skal inkluderes i sameloven.

Men hva er samelovens formål?

Lovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv. Regjeringen.no

– Slik det er i dag legger ikke loven til rette for at pitesamisk skal sikre og utvikle sitt språk, kultur og samfunnsliv, sier Mikkelsen.

– Hindrer den norske stat dere i å gjenopplive pitesamisk?

– Så lenge loven er slik den er, så får de ikke de språklige rettighetene i opplæringsloven eller i barnehagelovene, så er det et hinder for gjenopplivning av pitesamisk språk.