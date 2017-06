DAKOTA: Kan ha brutt regler under bygging av oljerørledning

En kommisjon fra North Dakota Public Service skal se om konstruksjonsansvarlige, Energy Transfer Partners (ETP), for oljerørledningen fjernet for mye trær og busker langs ruten. De skal også se om det ligger feilaktige opplysninger rundt oppdagelser av kulturminner som tilhører området, dette melder nyhetsbyrået AP.

ETP sier de ikke gjorde noe galt med vilje. Dersom kommisjonen bestemmer at de skal felles må selskapet muligens betale titusenvis av dollar i bøter.

Høringen rundt regelbruddet skal foregå i to dager og det er forventet at den kommer opp i statsretten i juli eller august. En beslutning om selskapet skal få bøter blir vedtatt etter høringen.

Utbyggingsprosjektet av oljerørledningen skal være på rundt 1900 kilometer og strekker seg fra Nord-Dakota til Illinois i USA. Distribusjonspunktet for oljen blir å ligge i sistnevnte by.

PROTESTERER: Jasper Spillman (30) ser på oppstilte politistyrker nær oljerørledningen. Foto: TERRAY SYLVESTER / Reuters

I 2015 stoppet tidligere president i Amerika, Barack Obama, utbyggingen av oljerørledningen. Denne beskjeden reverserte nåværende president Donald Trump.

Urfolk- og miljødemonstranter sørget for at byggingen ble midlertidig stanset i desember etter store protester. Grunnen til at de viste motstand var at de mente det kan forstyrre hellige steder, og at det kunne forurense vann som brukes av indianerne på stedet.

Byggingen av den like omstridte rørledningen Dakota Access ble midlertidig stanset i desember etter store protester fra urfolk- og miljødemonstranter, men nå ser det altså ut at oljerøret blir satt i full drift fra og med i dag.