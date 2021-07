Staysman trekker seg etter kraftig kritikk

Etter kraftig kritikk har bandet Landeveiens helter valgt å ikke spille på Fosen Vind sitt arrangement «Konsert og Safari» i august.

Arrangementet i Åfjord på Fosen skal markere at utbyggingen av vindmøller står ferdig.

Utbyggingen av Fosen-prosjektet Ekspandér faktaboks Dette er utbyggingen til Fosen Vind DA: Seks vindkraftanlegg: Storheia - landets største med 80 turbiner og 1000 Gwh produksjon.

Roan - landets nest største med 71 tubiner og 900 Gwh.

Geitfjellet - 43 tubiner, 548 Gwh.

Harbaksfjellet - 30 turbiner, 443 Gwh.

Kvenndalsfjellet - 27 tubiner, 405 Gwh.

Hitra 2 - 26 tubiner, 290 Gwh. Tilsammen blir dette Europas største landbaserte vindkraftutbygging. Omlag 11 milliarder kroner er investert totalt i de seks vindkraftområdene, som vil ha en installert effekt på 1057 megawatt. Anleggsarbeidene startet i april 2016 og den siste turbinen ble montert i Geitfjellet vindpark i august 2020. Vindkraftanleggene er bygget på Fosenhalvøya, Hitra og i Orkland. Dette er ved kysten og ifølge Fosen Vind har området noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i hele Europa. Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW. Roan vindpark ble i februar 2021 skilt ut i et eget selskap, Roan Vind DA. Total produksjonskapasitet i Fosen Vind DA sine fem vindparker er nå på 801 MW som driftes av Statkraft. Det er Statkraft som har stått for utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA. Kilde: Fosen Vind.

Vil ikke inn i en politisk betent debatt

I en kommentar på Facebook forklarer Stian «Staysman» Thorbjørnsen hvorfor bandet har valgt å trekke seg fra markeringen.

– Vil først si at vi ikke visste helt hva dette dreide seg om, skriver Staysman i en kommentar under et innlegg på Facebook.

– Lage show for noen som dette er en fest for, men som for andre er gravøl føles ikke riktig, fortsetter artisten.

Artisten skriver at de ikke ønsker å blande seg inn i en slik betent debatt og lage dårlig stemning.

– Så vi har valgt å trekke oss fra dette arrangementet, avslutter Staysman.

Sammen med Staysman og Landeveiens helter har også Axel Frønes og Åfjord Janitsjar besluttet å trekke seg fra arrangementet.

TRANSPORT: Transport av vindmølledeler til Roan vindpark på Fosen. Foto: Ingrid Lindgaard stranden

NRK Sápmi har vært i kontakt med Stian «Staysman» Thorbjørnsens manager, Svein Bye.

Bye viser til Thorbjørnsens egen Facebook-kommentar og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Står stor respekt av at de trakk seg

Christina Fjeldavli er én av dem som har arbeidet for å få artistene til å trekke seg fra arrangementet.

AKTIVIST: Christina Fjeldavli har i mange år kjempet mot vindkraftutbyggingen på Fosen. Foto: Privat

Hun er aktivist og styremedlem i La Naturen Leve. Hun er også aktiv i Facebook-gruppene «Motvind» og «Fosen for folket».

Da Fjeldavli fikk vite hvem som skulle spille på arrangementet, tok hun selv kontakt med dem direkte.

– De fleste har ikke hørt om Fosen-saken, og derfor gikk jeg også ut ifra at disse artistene heller ikke har hørt om denne saken, sier Fjeldavli.

Aktivisten er ikke overrasket over at Staysman og de andre artistene ikke visste om vindkraftprosjektet på Fosen.

Fjeldavli mener at Fosen-saken har fått for lite oppmerksomhet, og sammenligner med Alta-saken.

Dette er Altasaken Foto: Erik Thorberg / NTB Ekspandér faktaboks I 1968 legges det frem planer for neddemning av Alta-Kautokeinovassdraget. Planer som blant annet vil legge den lille Samebygda Máze under vann. Grunnlaget for en nesten 20 år lang kamp er satt.

I Máze dannes Aksjonskommiteen mot neddemning av Masi i 1970. Samme år kunngjør NVE sine planer.

I 1973 blir Máze varig verna og skal dermed ikke legges under vann.

Planene blir nedskalert i konsesjonssøknaden av 1974, men da er det allerede for sent. Det som kunne vært små protester i en liten bygd, blir isteden til en kamp for rettighetene til et helt folk.

Alta og Kautokeino kommuner fatter vedtak mot utbygging av vassdraget i 1976.

Organisasjonen Folkeaksjonen mot utbygging av Alta-Kautokeinovassdraget stiftes 12. juli 1978. På det meste har de 20 000 medlemmer.

På et møte i Alta, 16. januar 1979, varsles det om fremtidig sivil ulydighet.

Sommeren 1979 blokkerer aksjonistene anlleggsveien. I september blir 40 politimenn satt inn mot 150 demonstranter, uten at de kommer noen vei med det. Det ender med arrestasjon og bøtelegging av 92 demonstranter.

Den første sultestreiken foran Stortinget gjennomføres 8.-15. oktober 1979.

15. oktober 1979 kommer meldingen om at arbeidet på annleggsveien stanses til Stortinget har behandlet ny melding.

Demonstrantenes leir i Stilla fjernes i Norgeshistoriens største politiaksjon 14. januar 1981. 600 politimenn fjerner leiren og 532 demonstranter arresteres.

21. januar 1981 starter en ny sultestreik i Oslo og Stockholm.

Anleggsarbeide gjenopptas ved Tverrelva 5. oktober 1981.

«Siste» aksjon 8. desember 1981.

Bro over Tverrelva blir forsøkt sprengt med én dynamittgubbe og flere (lys-)granater av Niillas Aslaksen Somby, John-Reier Martinsen og en uidentifisert tredjeperson, 19. mars 1982.

Alta-kraftverket settes i drift i mai 1987.

Synd at de trekker seg

Torbjørn Steen er kommunikasjonssjef i Fosen Vind, og sier til NRK at hensikten med arrangementet er å vise deres takknemlighet til lokalsamfunnet på Fosen.

SYND: Kommunikasjonssjef for Fosen Vind sier til NRK at det er synd artistene har trukket seg fra deres arrangement. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Statkraft

– Når vi engasjerer artister er det for å lage god stemning, ikke for å gå god for at vindparkene åpner, sier han.

Steen forteller at de nå jobber med alternative løsninger for å få til arrangementet.