Reineierne anker vindkraftutbygging til Høyesterett

Både reineierne og utbygger Fosen vind anker dommen fra Frostating lagmannsrett 8. juni til Høyesterett.

Reineier Arvid Jåma fra Fosen reinbeitedistrikt sier de vil få slått fast gyldigheten av å sette opp vindturbinene.

– Det er forferdelig. Det er bestialske vedtak de gjorde da konsesjonen ble endelig fastsatt av olje og energidepartementet, sier Jåma.

Han sier at det er viktig at Høyesterett behandler gyldigheten av vindkraftutbygginga i området.

Fosen Vind er ikke enig i dommen fra lagmannsretten og har anket, bekrefter kommunikasjonssjef Torbjørn Steen.

– Vi mener at de negative virkningene av vindparken ikke er så omfattende som beskrevet i lagmannsretten, sier Steen.

Gyldighet av å bygge

– Vi vil slåss for samisk tilstedeværelse og samiske rettigheter, sier reineier Arvid Jåma til NRK.

Fosen Vind mener de negative virkningen av vindkraftutbygginga ikke er så negative for reindrifta på Fosen som beskrevet i dommen, sier kommunikasjonsjef Torbjørn Steen. Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Statkraft

Fjellene Storheia og Haraheia har vært viktige beiteområde for rein i flere hundre år. Bare på Storheia er det 80 turbiner og dette er Norges største vindkraftverk.

Området er tapt for reindrift, skrev Frostating lagmannsrett i en dom 8. juni i år:

« Lagmannsretten har lagt til grunn for sine vurderinger at både Storheia og Haraheia i praksis er gått tapt som senvinterbeiteområder for reindriften.»

Reineierne mener det var feil å gi konsesjon for vindkraft i dette området på Storheia, og anker gyldigheten av dette til Høyesterett. Foto: Rita Kleven

Reineierne på Fosen fikk til sammen 89,5 millioner i erstatning. Pengene skal brukes til å fôre rein, fastslår lagmannsretten.

– Dommen var i to deler. Erstatningsspørsmålet blir ikke anket av oss, sier reineier Arvid Jåma.

Han mener det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til sameretten da konsesjon ble gitt.

Fosen Vind anker dom

Kommunikasjonssjef i Fosen Vind, Torbjørn Steen, sier de har anket og at de ber Høyesterett om å se på erstatningsprinsippene som er brukt i dommen i lagmannsretten.

– Vi mener at dommen strider med et viktig prinsipp av at erstatningen skal være begrenset til de faktiske økonomiske ulempene som tiltaket medfører. Det mener vi det ikke er i denne dommen. Derfor anker vi til Høyesterett, sier Steen.

I strid med loven

Fosen reinbeiteområde mener at utbygginga av vindturbiner er i strid med menneskerettsloven. Reineiernes advokat, Andreas Brønner, sier at konsesjonen som er gitt vil være ulovlig dersom de får medhold i Høyesterett.

– Da må konsekvensene bli at de må ta anlegget ned og tilbakeføre området så godt det lar seg gjøre, sier Brønner til NRK.