Bodø er Europas kulturhovedstad for 2024 (Bodø2024) og er metropolen for feiring av samenes nasjonaldag i år. Det er mye som skjer gjennom hele uka, over hele byen. Også minister for samiske saker, Erling Sande besøker Bodø på dagen.

Dette skjer på selve dagen:

Hvor: Stormen bibliotek, Tekno Arena, Energihuset, Rønvikleira, rådhuset, Beddingen kulturhus, Fram kino, Saltfjell Sámi Adventure, Bodø domkirke, Márkomeannubar, Nord universitet

Når: Fra kl. 11.30 og utover

Hva skjer: Opptak til NRKs TV-sending «Sámi álbmotbeaivi – Samenes nasjonaldag», «Hele Nordland snakker», kulturelle innslag, fortellerstund, filmvisning, gudstjenester, kino, konserter

Les mer her: Opptak til NRK-sending, Samisk kulturuke, Feiring ved Nord universitet i Bodø og Levanger, Hele Nordland snakker

I Jokkmokk skjer det faktisk ikke så mye på selve dagen, 6. februar, men den berømte Jokkmokksmarknaden åpnet allerede 1. februar. Jokkmokk er også et av stedene mange samles for å markere samenes nasjonaldag.

Hvor: Sentrum

Når: 1. februar–4. februar

Hva skjer: Marknad, filmer, aktiviteter, reinkappkjøring og reinsdyropplevelser, hundekjøring, nordlyssafari, guidet snøskutertur, konserter, kulturelle innslag, åpen kirke

Les mer her: Jokkmokksmarknad

I Bergen arrangerer Bergen sameforening lokale arrangementer.

Hvor: Domkirken i Bergen, Permanenten, Laksevåg bibliotek, Det Akademiske kvarter, Bergen kino

Når: Fra kl., 16 og utover

Hva skjer: Gudstjeneste, panelsamtale, førpremiere av «Tundraens voktere – Eallogierdu»

Les mer her: Nasjonaldagsfeiringen i Bergen

I Nordreisa markeres nasjonaldagen med arrangementer over flere dager.

Hvor: Halti kulturscene, Nordreisa kino, Hill´s kafé, Nordreisa kulturskole, Kirkebakken menighetshus, Nordreisa kirke

Når: Fra kl. 11 og utover

Les mer her: Nordreisa kommune

I Tromsø har man en samisk uke dedikert til feiringen av samenes nasjonaldag. Allerede fredag 2. februar braker det løs med konserter før det følges på med enda flere konserter, reinkappkjøring, lassokasting og mye mer, og det meste foregår i sentrum-området i Tromsø.

Dette skjer på selve dagen:

Hvor: Radisson Blu, Rødbanken, UNN, Perspektivet, Aurora kino, Tvibit, Tromsø domkirke, Lakselvbukt grendehus, Prelaten, Universitetet i Tromsø, Tromsø Kino

Når: Fra kl. 8 og utover

Hva skjer: Frokost, smaksprøver med samisk kokk, taler, kino, kulturelle innslag, duodjikurs, gudstjeneste og konserter, førpremiere av «Tundraens voktere – Eallogierdu»

Les mer her: Tromsø kommune, Samisk uke i Tromsø, Feiring på UiT

I Lofoten i Kabelvåg arrangerer Lofoten sameforening flere forskjellige arrangementer i løpet av dagen, men også hele uken.

Hvor: Fengselsparken, Arbeideren kafé, Bárru, Lofotkatedralen, Nordnorsk kunstsenter, Vågan Bibliotek

Når: Fra kl. 12 og utover

Hva skjer: Biđos i kaféen, samisk og norsk gudstjeneste, utstillinger og filmvisninger.

Les mer her: Nasjonaldagsfeiringen i Kabelvåg

Den store hendelsen i Oslo er en årlig festmiddag på rådhuset med 500 gjester. I år er det faktisk festpremiere av filmen «Eallogierdu – Tundraens voktere» samtidig, så her er det mange muligheter. Dagen kan rundes av med konsert med Agnete på Rockefeller!

Hvor: Rådhuset, Colosseum kino, Rockefeller, Deichmann

Når: Fra kl. 11

Hva skjer: Kulturelle innslag, taler, mat og kake, festpremiere, konsert

Les mer her: Samisk Hus Oslo, Fering på Deichman Bjørvika

I Alta markeres samenes nasjonaldag med Sámi Music Week og Sámi Music Awards, med konserter i Nordlyskatedralen, Mikkeli Live, Studenthuset City Scene, Thon Hotel og Alta kultursal.

Dette skjer på selve dagen:

Hvor: Alta omsorgssenter, BUL-huset, Huset, skoler og barnehager, Aurora kino, Universitetet i Tromsø

Når: Fra kl. 8.30 og utover

Hva skjer: Frokost, flaggheising, taler, aktiviteter, kulturelle innslag, mat og kake, taler, førpremiere av «Tundraens voktere – Eallogierdu»

Les mer her: Alta kommune, Sámi Music Week i Alta, Feiring på UiT

I Nesseby feires dagen på Várjjat Sámi Musea.

Hvor: Várjjat Sámi Musea

Når: Fra kl. 15 og utover

Hva skjer: Salg av mat, kulturelle innslag, tale fra ordfører

Les mer her: Nasjonaldagsfeiringen i Nesseby

Hvor: Rådhuset, Niitohárji idrettshall, De Samiske Samlinger

Når: kl. 15 og utover

Hva skjer: Flaggheising, taler, kulturelle innslag, leker, mat og kaker

Les mer her: Karasjok kommune, De Samiske Samlinger

Hvor: Rådhuset, biblioteket, kino

Når: Hele dagen

Hva skjer: Kulturelle innslag, reinkjøring, mat og kake, taler, joikekurs, kino

Les mer her: Porsanger kommune

Hvor: Rådhuset, Senter for nordlige folk

Når: Kl. 10–18

Hva skjer: Flaggheising, kulturelle innslag, mat og kake, tale, konsert

Les mer her: Kåfjord kommune

Hvor: Kommunehuset, grendehuset

Når: Kl. 10 og 16

Hva skjer: Flaggheising, tale, kulturelle innslag, mat og kake, åresalg

Les mer her: Lavangen kommune

Hvor: Omsorgssenteret, Lavangseidet bedehuskapell, Paviljongen, Vardobáiki

Når: Kl. 11–16

Hva skjer: Tale, kulturelle innslag, mat og kake, gudstjeneste, aktiviteter

Les mer her: Tjeldsund kommune

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er i Hamarøy på dagen, og blir med på feiringen! Hun feirer på Oppeid skole og i Drag barnehage. Mulighetene i Hamarøy er mange:

Hvor: Asvo, Árran, Drag/Helland kirke, hovedbiblioteket på Oppeid, Drag skole, Oppeid skole, Innhavet oppvekstsenter, Hamarøy Montessori-skole, Knut Hamsun videregående skole, Hamarøy Vekst

Når: Kl. 9 og utover

Hva skjer: Flaggheising, kulturelle innslag, mat og kake, taler, gudstjeneste, aktiviteter

Les mer her: Hamarøy kommune

Hvor: Sørsamisk kunnskapspark, Sijti Jarnge

Når: Fra kl. 10 og utover

Hva skjer: Flaggheising, kulturelle innslag, mat og kake

Les mer her: Hattfjelldal kommune

Hvor: Åarjel saemiej skuvle, Soknestuggu, Saemien Sijte

Når: Kl. 9–18

Hva skjer: Flaggheising, taler, gudstjeneste, mat og kake, kulturelle innslag, høytlesning, filmvisning

Les mer her: Snåsa kommune

Hvor: Kommunehuset, oppvekstsenteret

Når: Fra kl. 10

Hva skjer: Kaffe og kake

Les mer her: Røyrvik kommune

Hvor: Nilsenhjørnet, Kaffestuggu, Rørosmuseet, Bergstaden Ziir

Når: Fra kl. 11 og utover

Hva skjer: Taler, kulturelle innslag, mat og kake, foredrag, gudstjeneste

Les mer her: Røros kommune

På finsk side har man ikke de største feiringene, men i Inari har SámiSoster Searvi sørget for kirkemesse og festmåltid på menighetshuset.

Hvor: Inari kirke, Inari menighetshus

Når: 11–15 (lokal tid)

Hva skjer: Kirkemesse og festmåltid

Les mer her: Sámi Soster Searvi

I Haugar i Tønsberg, markeres dagen to dager tidligere.

Hvor: Haugar kunstmuseum

Når: 4. februar, fra kl. 13

Hva skjer: Velkomsttale fra ordfører, slampoesi, duodji-verksted, filmvisning og biđus

Les mer her: Nasjonaldagsfeiringen på Hauger kunstmuseum

Fredrikstad, Moss og Trøgstad har også arrangementer i forbindelse med dagen.

Hvor: Dammene/bjørneløypa i Fredrikstad, Moss kirke, Fredrikstad kino, Fredrikstad rådhus, Fredrikstad bibliotek, Fredrikstad domkirke, Trøgstad kirke

Når: Fra kl. 10 og utover

Hva skjer: Lavvosamlinger, førpremiere av «Tundraens voktere – Eallogierdu», eventyrstund, gudstjenester, mat

Les mer her: Samenes nasjonaldag i Østfold

I Sør-Varanger har kommunen flere arrangementer på programmet. Det vil blanŧ annet være gratis inngang og nyåpning av Skoltesamisk museum.

Hvor: Kirkenes kirke, Skoltesamisk museum, Centrum Kafé, Samfunshuset

Når: Fra kl. 11 og utover

Hva skjer: Samisk-norsk gudstjeneste, musikalske innslag, dans, hilsen fra ordfører

Les mer her: Sør-Varanger kommune

Steinkjer markerer også den samiske nasjonaldagen.

Hvor: Steinkjer skole, Hotel Grand, Steinkjer kino

Når: Fra kl. 9 og utover

Hva skjer: Flaggheising, sosial samling, foredrag, samisk mat, førpremiere av «Tundraens voktere – Eallogierdu».

Hvor: Sámi allaskuvla/Samisk høgskole

Når: Fra kl. 10 og utover

Hva skjer: Flaggheising og sang

Les mer her: Samisk høgskole

I år arrangerer Harstad kommune en såkalt «samisk måned» fylt med forskjellige arrangementer og eventer over flere dager

Hvor: Kvæfjord Rådhus, Universitetssykehuset UNN, Trondenes Historiske Senter

Når: Fra kl. 10 og utover

Hva skjer: Flaggheising, ordførerfrokost, konsert, foredrag, filmfremvisning, mat og kake

Les mer her: Harstad kommune

Hvor: Hurtigrutekaia, museet, Nordkapp kino

Når: Fra kl. 11 og utover

Hva skjer: Musikk, dans, lavvo, utstilling og kino

Les mer her: Nordavindsfolket