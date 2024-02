Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Samiske Odd Levi Paulsen føler ubehag ved å bruke betegnelsen "samenes nasjonaldag" grunnet negative reaksjoner.

Hvert år feires samenes nasjonaldag.

Feiringen er en felles markering for alle samer i Norge, Sverige, Finland og Russland.

Odd Levi Paulsen fra Hamarøy feirer dagen med venner i Tromsø med stor glede.

Men det er noe han synes er vanskelig med dagen.

Paulsen vil gjerne si «samenes nasjonaldag» om 6. februar, uten at det knyter seg i magen.

Hvorfor knyter det seg?

Navnet på dagen får folk til å rase på sosiale medier.

Paulsen har selv opplevd negative reaksjoner når han sier «samenes nasjonaldag».

– Jeg er redd for at noen nordmenn kan oppleve det som en trussel.

Det er ikke første gang samer og nasjonaldager kommer i klinsj. 5 år gamle Magnus ble hetset da han gikk i kofte 17. mai.

Vil ikke bli hysjet på

Selv om både samenes nasjonaldag og samefolkets dag kan brukes om 6. februar, ønsker Paulsen å bruke ordet «nasjon» uten å få blikk, bli korrigert eller hysjet på.

– Det er fort gjort at det kommer en kommentar om man skriver samenes nasjonaldag, mens når man skriver samefolkets dag, er det ingen som sier noe.

Odd Levi Paulsen oppfordrer særlig offentlige aktører til å ta i bruk samenes nasjonaldag. Han mener folk må bli mer bevisst på hva ordet nasjon betyr. Foto: Birgit Andresen / NRK

Hamarøyværingen mistenker at folk har en for snever definisjon av ordet nasjon.

– Vi er vokst opp med, og blitt så vant med å tolke nasjon som om det er staten Norge det er snakk om. Det er riktig, men man kan også kalle 6. februar for en «nasjonaldag».

Hvorfor?

Nasjon betyr nemlig også en gruppe folk som har samme språk og kultur, ifølge Store norske leksikon.

– Nordmenn er en slik gruppe. Det er samene også. Så enkelt er det, sier Paulsen.

Også åpningen av Bodø som kulturhovedstad i 2024 blir frisk debattert i sosiale medier. – Ikke rart søringen trur det går rein i gaten her, er en av reaksjonene.

Statsministeren: – Omtales slik i flaggforskriften

Odd Levi Paulsen oppfordrer særlig offentlige aktører til å ta i bruk «samenes nasjonaldag».

Tidligere statsminister, Erna Solberg, gjorde det i sin tale 6. februar 2021.

Men siden har ingen statsminister tatt begrepet i sin munn. Statsminister Jonas Gahr Støre har konsekvent brukt «Samefolkets dag».

– Vi må øke kunnskapen om samer og den samiske kulturen, og vi må jobbe sammen for å bryte ned fordommer, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Selv bruker han konsekvent «samefolkets dag». Foto: Alf Simensen / NRK

– Regjeringen og jeg bruker «Samefolkets dag» fordi dagen omtales slik i flaggforskriften, sier Støre til NRK.

Statsministeren forteller at det var regjeringen Bondevik 2 som ga den offisielle flaggdagen navnet «Samefolkets dag».

– Hva tenker du om at flere samer opplever negative kommentarer og holdninger når de sier «samenes nasjonaldag»?

– Ingen skal utsettes for hets og trakassering. Jeg er trygg på at folk selv finner ut av hvordan de omtaler denne dagen.

Hva sier du? Samenes nasjonaldag, eller samefolkets dag?

Han legger til at 6. februar er en viktig dag som handler om identitet og tilhørighet.

I 2023 kom en rapport fra Amnesty International Norge som viste at samer hetses i sosiale medier.

– Vi har alle et felles ansvar for å si ifra hvis noen utsettes for kommentarer, hets eller holdninger som er uakseptable, sier statsministeren.

Økt oppmerksomhet

I løpet av det siste tiåret har feiringen fått økt oppmerksomhet, forteller Språkrådet.

– Når det gjelder ordbruken, har også samenes nasjonaldag gått fram i bruk i denne perioden, og i 2023 var samenes nasjonaldag mer brukt i norske aviser enn samefolkets nasjonaldag.

Det skriver avdelingsdirektør for Språkrådet Daniel Gusfre Ims skriver i en e-post til NRK

– Vi regner med at det er den mulige betydninga «stat» som gjør at noen oppfatter det som problematisk å snakke om en samisk nasjon, sier Daniel Gusfre Ims, seksjonssjef i Språkrådet. Foto: Moment Studio

Men hva er egentlig riktig å si?

Man kan både bruke samenes nasjonaldag og samefolkets dag om 6. februar. Selv bruker Språkrådet samenes nasjonaldag, foreller Ims.

– Det er mye fordi Sametinget ønsker det, men også fordi vi er enige i argumentasjonen om at nasjonaldag i moderne norsk vil være den beste oversettelsen av nordsamisk álbmotbeaivi, selv om ledda hver for seg betyr «folk (-e)» og «dag».

NRK forklarer Hvorfor heter det samenes nasjonaldag? Hvorfor heter det samenes nasjonaldag? Samekonferansen i Åre vedtok nasjonaldagen i 1992. Dagen ble feiret for første gang i 1993. Nasjonaldagen kom som følge av lang historie med politisk strid og samisk rettighetskamp. Hvorfor heter det samenes nasjonaldag? Heter det ikke samefolkets dag? Både "samenes nasjonaldag og "samefolkets dag" finnes i norske lovverk og i det offentlige. Da 6.februar ble vedtatt som nasjonaldag ble det nordsamiske ordet "álbmotbeaivi" brukt. Ordet sámi betyr samisk, álbmot betyr folk og beaivi betyr dag. Kilde: sametinget.no Hvorfor heter det samenes nasjonaldag? Begrepet nasjon har flere betydninger; 1. en gruppe mennesker med felles sosial og kulturell identitet 2. en statsdannelse eller en stat som omfatter en gruppe med felles identitet Kilde: snl.no Hvorfor heter det samenes nasjonaldag? Ett folk i flere land I Norge bor det flere folk. Samenes nasjonaldag er felles for ett folk i flere land. Sammenlignet med Norges nasjonaldag, som er en nasjonaldag for en stat. Hvorfor heter det samenes nasjonaldag? Samekonferansen som endret alt Konferansen i 1992 la til grunn at samene er et folk på kryss av landegrenser og at bruken av nasjonsbegrepet ikke bare betyr en egen stat. Forrige kort Neste kort

– Blytung bagasje fra fornorskinga

Sametingspresident Silje Karine Muotka sier at Sametinget har vedtatt at 6. februar er «samenes nasjonaldag». Likevel blusser diskusjonen opp hvert år i sosiale medier.

– Jeg mener vi bør klare å omtale nasjonaldagen som nasjonaldag i 2024.

– Diskusjonen om den samiske nasjonaldagen er et tilbakevendende tema. Vi er nødt til å heie på hverandre, treffes, feire og markere, sier sametingspresident Silje Karine Muotka. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Hva gjør det med deg når folk mener det blir feil å kalle det for nasjonaldag?

– Det handler vel egentlig om blikket på de andre. Vi tillegger hverandre motiver og intensjoner som ikke er der.

Sametingspresidenten mener at folk i Nord-Norge derfor er nødt til å bygge mer tillit til hverandre.

– Man må bare lære seg å stå imot kommentarene. Det er en diskusjon som er hvert år. Nå er det på tide at den legges død, sier Odd-Levi Paulsen i Hamarøy. Foto: Ida Karoline Thomsen/ Oslo kommune

– Dette løser vi bare gjennom en offentlig samtale og at vi blir bedre kjent med hverandre. Med en gang vi tenker på oss og dem, og antar at noen mener noe, må vi ta den samtalen.

– Jeg tror vi har med oss en blytung bagasje fra fornorskinga.

Hun håper det ikke tar lang tid før det er helt uproblematisk å kalle dagen en nasjonaldag, men hun reflekterer en del over at det tar tid.

For Paulsen i Hamarøy er det viktig å bruke nasjonaldag fordi det binder samene sammen.

– For oss samer er «nasjonal» et viktig begrep da vi kjenner en sterk tilhørighet til samer i Sverige, Finland og Russland. Jeg har slektninger i Sverige så det er spesielt viktig for oss å føle samhold gjennom et så viktig begrep som «nasjonaldag».

