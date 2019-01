Nils R. Utsi kom fra Austertana og er kjent blant annet fra de samiske filmene Veiviseren, Kautokeino-opprøret og NRK-serien Hjerterått.

– Man kan si at han var en av de største og flinkeste skuespillerne i Sápmi. Jeg tar del i sorgen og mine tanker går til Nils sine nærmeste, sier Anne Lajla Utsi som er direktør ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

En av de siste filmene Utsi hadde en rolle i var den kritikerroste filmen «Den 12. mann», som blant annet fikk terningkast fem av P3.

Eget nærvær

Den mest kjente rollen fikk han derimot i tv-serien Ante på NRK. Serien handlet om samegutten Ante som var en reindriftsgutt og i løpet av høsten måtte flytte på internat. Utsi spilte rollen som faren til Ante.

ANTE: Her er Nils R. Utsi (t.v.) i rollen som faren til Ante (t.h.). Rollen Ante ble spilt av Sverre Porsanger. Foto: SCANPIX

Utsi var også med å grunnlegge Hålogaland Teater høsten 1971. Dette regnes nå som Nord-Norges største teater.

– Han har vært med på mye forskjellig og han var en eksepsjonell skuespiller med et helt eget nærvær, sier Utsi ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Det var avisen iFinnmark som først omtalte saken.

– Banebrytende

Den kjente skuespilleren fra Sápmi var også den første samiske skuespilleren som tok utdanning og studerte ved Teaterhøgskolen i Oslo.

– Nils var virkelig en banebrytende skuespiller for Sápmi. Bare det å komme seg inn på Teaterhøgskolen er en bragd i seg selv, men han oppnå mye stort også etter det, sier Utsi ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

Tilbake i 2016 mottok Utsi Finnmark fylkeskommunes kulturpris av daværende fylkesordfører Runar Sjåstad.

Han slo også et slag for samisk naturvern da han under Alta-saken ble fjernet fra Stilla tre ganger. Han ble den første personen av flere som ble stilt for retten for demonstrasjonen.