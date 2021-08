Med taler fra både statsminister Erna Solberg og Kultur- og likestillingsminister Abid Raja, delte Rådet for Psykisk helse ut Tabuprisen 2021 til Sara Vuolab fra Kárášjohka/Karasjok.

– Det er en sann ære å få denne prisen. Jeg har vært både redd og glad, med stort sett er jeg veldig, veldig stolt, sier Sara Vuolab til NRK Sápmi.

Hun forteller videre at det selvfølgelig føles godt å ha gjennomført en prosess som har så mange forskjellige deler.

Hun har alltid funnet trygghet i skrivingen og har følt at hun behersker det godt – men å i tillegg klare å ta skrittet til å dele det med andre.

– At jeg ikke bare har klart skriveprosessen, som er så kjent for meg, men også selve bokprosessen. Det å jobbe sammen med et forlag, forberede tekstene til boka og ellers gjøre det som kommer etter utgivelsen, sir Vuolab.

Sara Kristine Vuolab er en ivrig fotograf og legger ut bilder på sin instagram hun har bearbeidet i Photoshop. Noen, slik som denne, har også tekster som forklarer situasjonen. Teksten til dette bildet, kan oversettes med: "Jeg er ikke alene. Vi er tre... Jeg, Gud og Djevelen." På Instagram deler Vuolab ut bilder.

Beskriver en pågående prosess

Gjennom den samiske diktsamlingen «Gárži», har Sara Vuolab gitt den samiskspråklige befolkningen et innsyn i et pågående strev med psykiske plager og lidelser.

BEGRUNNER: Rådet for psykisk helse forklarer at Vuolab våger å sette ord på egne psykiske problemer, og er åpen og modig der andre tier og tenker Foto: Fabian Omarsson

– Sara beskriver en pågående prosess der livet kan være vanskelig og tungt i en lyrisk form som gir språk og forståelse til erfaringer som kan ramme oss alle, sier generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen.

Videre skriver de at Sara har bidratt med å forme det samiske språket ved å omtale tabubelagte psykiske problemer på eget morsmål i diktsamlingen.

Gundersen forteller også at de vet deler av den samiske befolkningen sliter med psykiske plager og lidelser, og at slike vansker tradisjonelt ikke har hatt stor plass i den offentlige samiske debatten.

– Det er nå på tide at vi i løfter det samiske perspektivet i det psykiske helsefeltet ved å se på spesifikke samiske erfaringer i tillegg til å fremme kultursensitiv åpenhet og kunnskap, sier Gundersen.

KJENNER MESTRING: Sara Vuolab opplevde tidlig at hun med sine poetiske formuleringer om traumatiske erfaringer og menneskelig lidelse kjente mestring. Foto: Liz Buer

Vuolab forteller at språk er et formidlingsverktøy for henne, og mener at bruk av eget morsmål ikke bare vil kunne skape mellommenneskelig nærhet og trygghet.

Men også formidle partenes identitet gjennom eierskap og kraft av det de deler.

– For meg er det samiske språket tett knyttet til min identitet. Det handler om hvordan jeg opplever både meg selv og andre, sier Vuolab i pressemeldingen.

Ministere takker

Med prisen kom hilsninger fra både statsminister Erna Solberg og Kultur- og Likestillingsminister Abid Raja.

GRATULASJONSTALE: Statsminister Erna Solberg Gratulerte Sara Vuolab med Tabuprisen og presiserte hvor viktig det er å lytte til de unge, og ikke minst hvor viktig det er å lytte oppmerksomt til det spesifikke samiske perspektivet. Foto: Statsministerens kontor

Solberg begynte talen med å takke Vuolab for å ha knust tabuer, banet vei for andre og for å ha bidratt til at den samisktalende befolkningen har fått aktualisert og bevisstgjort begreper som setter ord på psykiske plager.

– Det vil jeg takke deg for. Nå vil flere føle at det finnes et språk for det de opplever, sier Solberg

– Ordene dine har hjulpet mange. Med stort mot har du delt egne erfaringer, samtidig som du har stått i et pågående strev med psykiske plager og lidelser. Jeg vet at det koster, fortsatte Solberg i sin tale.

FORSTÅELSE: Kultur- og Likestillingsminister Abid Raja la vekt på hvor viktig det er å forstå hverandre, for å kunne hjelpe hverandre, i sin gratulasjonstale Foto: Ilja C. Hendel

Kultur- og Likestillingsminister Abid Raja sier i sin tale at han både blir imponert og inspirert av Sara Vuolab. Med få ord klarer hun å fange store livserfaringer, mener han.

– Hennes lyrikk sprer kunnskap om situasjoner, opplevelser og følelser det ellers kan være fryktelig, fryktelig vanskelig å snakke om, sier Raja.

Han forteller videre at Sara klarer å vise hva hun står i, samtidig som hun formidler på et språk, og innenfor en kultur, som tidligere ikke har noen sterk tradisjon for å omtale psykiske vansker.

– Kjære Sara, du bryter tabuer med skrivingen din. Du treffer oss. Både de som står fjellstøtt plassert i den samiske kulturen og de som trenger oversettelser for å titte inn, avslutter Raja.