Muotka: – Fylket kan som skoleeier bidra til å motarbeide samehets

– Vi må løfte opp menneskeverdet og gjøre ære på hverandre. Alle mennesker er en ressurs, hvis vi skal sikre fremtiden vår her i nord. Fylket er en stor skoleeier. De kan være med på å motarbeide både samehets og rasisme, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Bekjempelse av samehets og rasisme er et helt nytt punkt i samarbeidsavtalen. Dette ble nylig aktualisert da Elle Nystad ble utsatt for hets ute på byen i Tromsø.

Nystad er prosjektleder for «RomsaDál – TromsøNu», et prosjekt som skal bidra til økt stolthet rundt samisk språk, kultur og identitet.

HETS: Det er ikke første gang Elle Nystad opplever hets på grunn av bakgrunnen sin. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Ikke greit å hetse noen

Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo er enig med Muotka om skoleverket må være med for å forebygge rasisme.

– Barn og unge må lære at det ikke er greit å hetse hverken samer eller andre. Der har vi en stor jobb å gjøre. Hets av samer har gått i arv fra generasjon til generasjon. Noen ganger er det slik at samer er samer verst, sier Mo.

I avtalen heter det at skolen er en arena hvor samiske elever skal kunne ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Fylkesrådslederen forklarer at i mange fornorskede bygder og byer er det stygge holdninger.

– Ofte er det slik at næringskonflikter er blitt til etniske konflikter. Sånn kan vi ikke ha det, understreker Mo.

STYGGE HOLDNINGER: Fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo vil få bukt med dårlige holdninger mot andre mennesker. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Mange viktige saker

Troms og Finnmark fylke er den delen av verden som er tettest befolket av samer.

Gjennom avtalen vil partene forene krefter til det beste for den samiske befolkningen.

Et av hovedmålene er at det samiske skal være en naturlig del av samfunnsutviklingen. Det gjelder både i samiske lokalsamfunn, samt i by- og regionsentre.

– Da jeg var liten gutt hørte du samisk over alt. Nå er det ikke slik lenger i Kåfjord. Du hører ikke samisk i butikken eller andre steder hvor folk ferdes. Derfor er det viktig å synliggjøre det samiske språket igjen og å få folk til å bruke det, sier Mo.

HØRER IKKE SAMISK: Skiltene i Kåfjord kommune er på tre språk, norsk, samisk og kvensk. – Ellers hører du sjeldent noen snakke samisk i kommunen, påpeker Mo. Foto: Laila Lanes / NRK

Partene vil videreutvikle de eksisterende samiske språksentrene. De ser også behovet for etablering av flere språksentre i regionen, herunder et skoltesamisk språksenter.

Samisk hus i Tromsø

Da Silje Karine Muotka var yngre var hun med på å jobbe for å få etablert Samisk hus i Tromsø.

– Dette er veldig viktig. Vi trenger et eget møtested her i Tromsø. Dette arbeidet har vi holdt på med helt siden jeg selv var leder i Tromsø sameforening. Det er mange, mange år siden, forklarer Muotka.

Samarbeidsavtalen tar høyde for at det snart blir til virkelighet.

FORNØYD MED AVTALEN: Sametingspresident Silje Karine Muotka tror at samarbeidsavtalen blir viktig for hele Troms og Finnmark. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det blir en gledens dag når Samisk hus blir åpnet. Det tror jeg vil skje om ikke så lenge, lover Muotka. Hun kan imidlertid ikke si hvor snart det vil skje.