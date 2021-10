Denne uka har Høgskolen i Innlandet arrangert Samisk Språkuke. Arrangementet skal blant annet øke bevissthet rundt samisk språk og kultur, og flere samer har vært invitert til å delta.

Rita Helmi Toivosdatter Laakso er leder for Mjøsa og omegn sameforening, som har rundt 60 medlemmer.

Hun forteller at hun gikk langs et gangfelt en ettermiddag. Tre forskjellige bilister skal ha rullet ned vinduet for å rope stygge ord til henne.

– Den første ropte «lappjævel» til meg. Dette er hets. Regelrett hets sier Laakso.

Det er ikke første gang samer snakker åpent om hets. I fjor ble det slått alarm om hets-kultur i Tromsø.

Mener det ikke hadde skjedd i bunad

Laakso har samisk far og en mor fra Skjåk i Gudbrandsdalen, og er oppvokst i Innlandet. Hun opplevde å få kommentarer i oppveksten, men kan ikke huske å ha fått lignende kommentarer siden hun var tidlig i 20-åra.

Hun sier hun er sjokkert over at voksne mennesker kan få seg til å hetse mennesker på denne måten.

– Jeg er rasende. Voksne menn roper etter en bestemor, sier hun.

Laakso forteller at hun har gått i byen sammen med andre uten å få noen reaksjoner. Det skjedde da hun gikk alene i byen. Hun mener det aldri hadde skjedd om hun hadde hatt på seg et annet prydplagg fra garderoben.

TRIST: Rita Helmi Toivosdatter Laakso synes det er trist at samekofta, som hun verdsetter så høyt, skal være grunnlag for hets. Hun er bekymra for at unge skal oppleve det samme. Foto: Mari Ranheim / NRK

– Hadde jeg hatt på meg bunaden min, så hadde ingen gjort noen ting. Men fordi jeg velger å ha på meg noe av de flotteste jeg eier og har, så velger folk å rope disse ukvemsordene til meg, sier hun.

Hun synes det er viktig å belyse at samehets fortsatt skjer i dag. Spesielt med tanke på de unge.

– Vi vet at det er unge mennesker rundt oss i dag som ikke har på seg kofta si fordi de blir hetsa på denne måten, sier hun.

På grunn av hets mot samer, er det foreslått løsninger som man håper skal hjelpe:

Vil ha fokus på dette i lærerutdanninger

Morten Ørbeck er dekan ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved høgskolen, som arrangerer språkuka.

Han synes hendelsen er svært trist, og at den understreker behovet for å belyse samehets også på lærerutdanninger.

– Det viser viktigheten av at vi jobber med dette aktivt inn i barnehager og skoler. Og da kommer jo vår lærerutdanning inn i bildet. Vi må ha et veldig fokus på dette i våre lærerutdanninger, sier han.

FOKUS I UTDANNING: Morten Ørbeck, dekan ved fakultet for lærerutdanning og pedagogikk, mener hendelsen understreker behovet for å ta temaet inn i lærerutdanningen. Foto: Mari Ranheim / NRK

Økt bevissthet og kunnskap om samisk kultur blant lærerstudenter, er et av målene med språkuka de arrangerer på høgskolen.

Han mener nordmenn bør være stolte over urfolket og urfolkstradisjonen i Norge.

– Da er det viktig at vi tar på alvor at samers språk og kultur får lov til å utvikle seg, og at vi lærer om det og lærer å respektere det, sier han.

Høgskolen har denne uka invitert foredragsholdere og musikere til Samisk Språkuke, for å øke bevissthet rundt samisk språk og kultur. Foto: Mari Ranheim / NRK

En som har stått på for den samiske kulturen er artisten Ella Marie Hætta Isaksen. Nå skal hun spille i film.

Trist at det skjer

Hege Merete Somby er førsteamanuensis ved høgskolen, og er førstevara for Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget.

Somby synes det er trist at dette skjer, og at det skjer i Hamar. Hun har bodd i Hamar i mange år og har ikke opplevd lignende i området.

IKKE OVERRASKA: Hege Merete Somby er førsteamanuensis i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, samt førstevara for Norske Samers Riksforbund (NSR) på Sametinget. Foto: Mari Ranheim / NRK

– Men jeg er ikke overraska over at det skjer, det er en helt vanlig sak at samer får slengt ukvemsord etter seg, sier hun.

I lys av hendelsen mener Somby det er viktig å belyse temaet samehets, siden det er tydelig at samehets fortsatt foregår.

– Det at vi kan si at det fremdeles er en sak, er viktig, sier hun.