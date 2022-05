22 år gamle Elle Nystad og noen venninner hadde vært på avslutningsfest, og var på vei videre til et utested i Tromsø natt til søndag. De fire venninnene hadde kledd seg i finstasen, kofte.

Stemninga var god helt frem til noen yngre gutter begynte å rope og følge etter dem i gata.

– «Samedamer» ropte de til oss ganske høyt.

Jentene forsøkte først å ignorere dem, og valgte å ikke respondere på tilropene.

– Etter hvert kom de nærmere og ba oss om å løfte kofta for å vise rumpa. Det var veldig ubehagelig.

Nystad og venninnene ba guttene om slutte gjentatte ganger – uten hell.

– Det hjalp ikke, de bare fortsatte og fortsatte.

Til slutt var det andre forbipasserende som måtte gripe inn.

– Fornorskningen har satt sitt preg

Dette er ikke første gangen Nystad opplever hets fordi hun er samisk.

– Når man har kofte på seg tiltrekker man seg jo litt ekstra oppmerksomhet, men det er veldig trist og urettferdig at vi samer er mer utsatt for trakassering, hets og rasisme, sier hun.

– Jeg unner ingen å oppleve dette, men dessverre vet vi at det fortsatt skjer i dag. Holdningene fra fornorskningen er ikke borte, det har satt sitt preg.

Fornorskningen av samene Ekspandér faktaboks Fornorskningen av samene startet allerede på 1700-tallet og ble en uttalt politikk fra 1851, der formålet var å assimilere samene i det norske samfunnet.

Samenes muligheter til å lære sitt eget språk og kjenne sin egen kultur, historie og tradisjoner ble innskrenket, og mulighetene for arbeid og inntekt ble redusert gjennom sterke begrensninger på reindrift og eierskap av jord.

I 1902 ble det lagt fram en ny jordsalgslov for Finnmark, hvor bare norske kunne kjøpe jord. Loven gjaldt fram til 1965 og medførte blant annet at mange familier endret navn. Dermed forsvant mange samiske slektsnavn.

Fra 1880 var det forbudt å snakke samisk og finsk i Nordland, Troms og langs kysten av Vest-Finnmark, og i 1898 ble forbudet utvidet til hele Sápmi-området. I 1959 ble forbudet opphevet.

Både kong Olav, kong Harald og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har bedt samene om unnskyldning for overgrepene de ble utsatt for i fornorskningsperioden.

I 1989 ble Sametinget opprettet.

I juni 2017 vedtok Stortinget å opprette en sannhetskommisjon for å granske konsekvensene av fornorskningspolitikken. Kilder: NTB, Store Norske Leksikon, Wikipedia

Nystad er prosjektleder for «RomsaDál – TromsøNu», et prosjekt som skal bidra til økt stolthet rundt samisk språk, kultur og identitet. Flere aktører er med i prosjektet for å promotere samisk språk og kultur, blant annet Tromsø kommune.

– På en måte er jeg glad for at det var jeg som opplevde det, og ikke noen som ikke er så sikker på sin samiske identitet.

Etter hetsen hun opplevde i helga er hun tydelig på at viktigheten av prosjektet har blitt forsterket.

– Det har gitt meg mer kamplyst, og har forsterket hele meningen med hvorfor prosjektet er så viktig. Vi trenger en holdningsendring mot den samiske befolkninga.

Elle Nystad er ikke alene om å oppleve samehets. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Jobber med ny handlingsplan mot rasisme

De siste årene er det rapportert om flere hendelser der samer utsettes for hat og rasisme. Dette skjer både i offentligheten og på nett.

Forskning viser at hele tre av fire unge samer har opplevd diskriminering blant annet på bakgrunn av etnisitet, kjønn og bosted.

Statssekretær i kultur og likestillingsdepartementet, Gry Haugsbakken, blir ikke overrasket når hun får høre hva Nystad og venninne ble utsatt for i helgen.

– Det er fortvilende og fullstendig uakseptabelt, men heller ikke så overraskende dessverre. Vi ser tallene og vet det foregår rasisme i Norge. Det er vi nødt til å ta på alvor, sier hun.

Statssekretær i Kultur og likestillingsdepartementet, Gry Haugsbakken, sier departementet jobber med en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Foto: Ole Martin Sponberg

– Det er nok sånn at de som utøver denne type rasisme er ikke folk som har det så godt med seg selv. Men det skjer for ofte til at vi kan avfeie det som enkelthendelser. Samehets og rasisme er et samfunnsproblem som må tas tak i.

– Hva gjør departementet for å forhindre samehets?

– Rent konkret gir vi blant annet penger til ulike tiltak som jobber mot rasisme og diskriminering, og så støtter vi hatprat-bevegelsen som også jobber med samehets, sier Haugsbakken.

– I tillegg jobber vi nå med en ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Vi trenger å ha diskusjonen og samtalen om det og at vi alle sammen står opp mot det og sier ifra.

Elle Nystad filmet hendelsen, og vurderer nå å politianmelde saken.

– Slike saker skal ikke bare gå forbi i stillhet. Det er viktig at det blir tatt på alvor.