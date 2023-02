Håper nasjonaljoiken høres

For første gang kan den samiske nasjonaljoiken høres under markeringen av samenes nasjonaldag. Samekonferansen vedtok i fjor at “Sámieatnan duoddariid” av Áilohaš skal være nasjonaljoiken. Christina Hætta som er leder ved Samerådets kulturavdeling håper at denne joiken høres under årets markering av samenes nasjonaldag og ved andre anledninger. Denne joiken er oversatt og tilpasset de fleste samiske språkene.