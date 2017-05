Pastor Juan Gregorio Rocha Romero og hans medhjelpere begikk ugjerningen mot Vilma Trujillo Garcia i februar.

Kvinnen ble bundet til en trestamme, kastet på bålet og lå der i fem timer for å drive demoner ut av henne. Hun fikk brannskader på over 80 prosent av kroppen og døde av skadene.

Juryen har funnet pastoren og de andre skyldige i drap og dommen avsies tirsdag.

Aktor har bedt om opptil 36 års fengsel, selv om maksimumsstraff i Nicaragua er 30 år.

Benektet skyld

Pastoren avviste å ha gjort noe galt og sa til avisen La Prensa i februar at kvinnen falt i bålet uten at noen dyttet henne og at en demon forlot kroppen hennes.

Kvinnens ektemann har tidligere forklart at tobarnsmoren ble anklaget for å være besatt og at medlemmer av menigheten påsto at hun hadde forsøkt å angripe folk med machete.

– Det de har gjort mot oss er utilgivelig. De har drept min kone, moren til mine to små. Hva skal jeg fortelle dem, har ektemannen tidligere uttalt.

Familien bodde i en fattig gruveby rundt 50 mil nordøst for hovedstaden Managua.

Brutal overtroisk brutal skikk var vanlig i Norge

Også i Norge har lignende skikker pågått tidligere i historien, og spesielt samer som ble beskyldt for såkalt hekseri ble hardt rammet.

På 1600-tallet ble rundt 30 samer henrettet, dømt for trolldom og hekseri. Straffen var gjerne å bli brent på bål.

Forskere regner kjernetiden for trolldomsprosessene i Europa fra 1570 til 1680.