Dialogen mellom jøder og muslimer i Norge er sterkt prega av krigen i Midtøsten.

Mandag kveld møttes tre religiøse ledere med forskjellig tro i Nidarosdomen for å be sammen.

Det har aldri skjedd før. I hvert fall ikke i Norges nasjonalhelligdom i Trondheim.

Lederne fra tre av verdensreligionene, islam, jødedom og kristendom, har særlig én ting til felles: En sterk lengsel etter fred.

– Bakteppet er at vi lever i en urolig verden som er rystet av krig, sier dialog-prest Dag Aakre.

Han er daglig leder for kirkelig dialogsenter i Trondheim og initiativtaker til bønnestunden.

– I denne tiden så er det viktig at folk snakker sammen, og det tenker jeg at vi har et ansvar for som religiøse ledere og som troende mennesker. Det er bakgrunnen, sier han.

Side om side i Nidarosdomen for å be sammen. Flere møtte også opp for å overvære stunden. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

– Krevende å møtes i samme rom

Dialogen mellom kristne, jøder og muslimer i Norge har vært noe samfunnet har smykka seg med de siste noen og tjueårene.

Men i vinter har enkelte ment at dialogen er i krise. For forholdet er prega av det som pågår i Israel og Palestina.

– Det er veldig krevende for mange å møtes i samme rom og møtes ved samme bord, sier Aakre.

Dag Aakres er daglig leder for kirkelig dialogsenter i Trondheim, og initiativtaker til bønnestunden i Nidarosdomen. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Han har brukt mye tid det siste halve året på å holde kontakten med byens muslimske miljø, og det jødiske samfunnet.

I februar fikk han idéen til å samle en muslimsk imam, en jødisk forstander og en kristen biskop i Nidarosdomen til en felles seanse.

Men det var ikke gitt at noen av de ulike partene skulle si ja.

– Kan ikke la noe være uprøvd

Begge miljø er sterkt preget av en dyp fortvilelse. Det gjør det vanskelig å snakke sammen på en god måte.

– Men vi har kloke ledere her i byen som ønsker kontakt, forteller Aakre.

Han begynte med å informere godt. Han sikret at alle var med på å bestemme og utvikle hvordan seansen skulle se ut.

– Det var kjempeviktig for at alle skulle kunne stå støtt i samlingen, slår dialog-presten fast.

Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

Og såpass uvanlig er det at religiøse ledere fra de tre verdensreligionene samles til et felles arrangement, at de trengte tid til å forankre det i egne miljøer.

Men alle de tre religiøse lederne fikk støtte hos sine egne.

Imam Osman Mehmedovic sier det er viktig at folk med forskjellig bakgrunn er i dialog med hverandre.

– Hver dag er dette det viktigste, sier han og legger til:

– Dialog er å høre den andre siden, hva de har å si.

Den jødiske forstanderen Ralph Buchmann tror dialog-prest Dag Aakres tilnærming er grunnen til at det har latt seg gjøre å enes om et slik møte i Nidarosdomen

– Vi kan ikke la noe være uprøvd i en den situasjonen vi har nå, sier han.

– Man får sette sin lit til Vårherre når man har så mye uvettige folk på bakken!

Den jødiske forstanderen Ralph Buchmann. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

En liten idé med et stort ønske

Ikke bare var det vanskelig å komme i gang med dialogen. Idéen var også uvanlig.

Tre religiøse ledere fra synagogen, moskeen og kirken i Trondheim skal møtes og be om fred sammen.

De ber hver sin bønn om en rettferdig og varig fred i verden, i tråd med egen tradisjon

– Vi har det til felles at vi alle tror på en gud, og våre tre religioner har vokst ut fra samme sted med Abraham som en felles kilde, sier Aakre.

Biskop Herborg Finnset i Nidaros bispedømme tenner et stearinlys. Hun er glad for at de fikk til å samles for å be sammen. Foto: Erlend Lånke Solbu / NRK

– Det er så tydelig dette er mennesker som først og fremst er opptatt av fred. De ønsker seg fred. Det veier tyngre enn uenigheten.

Derfor var det egentlig ingen fjern tanke å be sammen.

– Vi ber aldri sammen, vi ber hver for oss. Det å komme sammen med respekt for det som skiller oss, med en felles lengsel etter fred, det tror jeg gleder Gud.

Biskop Herborg Finnset er fornøyd med at de fikk til å gjennomføre bønnestunden.

– Jeg er glad for at vi kunne møtes på et så symboltungt og viktig sted, og på en så viktig måte som vi har gjort i dag, sier hun.