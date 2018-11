– Dette er en drøm som går i oppfyllelse!

Slik reagerer Anne Lajla Utsi, sjefen for International Sámi Film Institute (ISFI – det internasjonale samiske film instituttet). Instituttet har i flere år hatt ambisjon om å lage samiske TV-dramaserier.

GLEDER SEG: ISFI direktør Anne Lajla Utsi gleder seg til å være med på storproduksjonen, og sier at en slik produksjon vil kreve svært kompetente mennesker. Foto: Liv Inger Somby

Nå har NRK bestemt seg for at den neste store dramasatsingen nettopp blir samisk drama. Og en av samarbeidspartnerne blir ISFI.

– Vi var på møte i Oslo med NRK Sápmis direktør og NRK Drama sjef Ivar Køhn. Det var på dette møtet det ble bestemt. Etterpå da jeg var på hotellet tenkte jeg bare: WOW! Nå er denne muligheten i våre hender, forteller Utsi.

Bred og briljant

Dramaseriene til NRK har vært en stor suksess i både inn- og utland. Med Skam, Heimebane og Lykkeland som gode eksempler.

– Dramatikk er veldig viktig for å bli sett og for å se seg selv. Det er en av grunnene til at vi i NRK bruker så mye penger på drama, sier Ivar Køhn, sjef for NRK Drama.

SUKSESS: NRK-serien Lykkeland er en suksess. Slike serier koster mellom 60 og 80 millioner kroner å lage. Foto: Maipo Film/NRK

NRK har som oppdrag å speile de norske og det samiske samfunnet. Ambisjonene for den nye samiske dramaserien er høye.

Den skal være bred og briljant, sier Køhn:

– Målet med denne serien er at den ikke skal sees bare fordi den er samisk, men fordi det er en fantastisk bra serie!

DRAMASJEF: NRKs Ivar Køhn husker godt Solens Sønn og Månens Datter, som han selv var med på produksjonen av. Den handlet om møtet mellom norsk og samisk kultur. – Det var stort å møte Nils Aslak Valkeapää, minnes han. Foto: Petter Sommer / NRK

Inviterer til å komme med idéer

For NRK er det et viktig utgangspunkt at den samiske fortellingen skal være en naturlig del av dagens nasjonale fortelling i Norge.

– Det er på høy tid med en samisk dramaserie. Når jeg snakker med folk om samiske tv-serier så kommer de som oftest på «Ante» som gikk på 70-tallet, eller andre mindre produksjoner, sier NRK Sápmis direktør Mona Solbakk.

NRK SÁPMI: – Hele verden ser til NRK når det kommer til drama, sier NRK Sápmis direktør Mona Solbakk. Hun viser til Skam Foto: NRK

Den nye dramaserien er helt i startfasen. Planleggingen vil starte for alvor neste år.

– Vi starter prosessen om hvilken dramaserie som skal lages fra den samiske virkeligheten. I den forbindelse inviterer vi filmfolk til en idéprosess til Tromsø i januar neste år, forteller Solbakk.

Påmelding til prosjektet skjer via nrk.no/delta innen 17. desember.

Fortelle sine egne historier

For Anne Lajla Utsi er det viktig at det er samene selv som får fortelle sine egne historier.

– Forventningen er at man finner en god idé med en god fortelling. Det skal jobbes over mange år med denne serien, og det blir svært spennende å se hvilke ideer som kommer opp, sier filminstitutt-sjefen.

Serien skal være klar for publisering i 2023.