Skal lage det norske svaret på «The Crown»

USA tar godt imot «Kraftidioten»

Nyinnspillingen av den norske filmen som på amerikansk heter «Cold Pursuit» har fått gode anmeldelser. «Strålende, engasjerende, noir-farget film», skriver Variety. Filmmagasinet trekker sammenligninger med «Fargo» og mener at regissør Hans Petter Moland har forbedret sin egen originalfilm. Rotten Tomatoes gir en score på 85 prosent så langt. The New York Times er mer kritiske og mener Liam Neesons uttrykksløse innsats er «nesten morsom – bortsett fra at i lys av det vi nå vet om Neesons fortid, er det ikke morsomt i det hele tatt». Filmens premiere i New York ble avlyst tirsdag fordi Neeson ble anklaget for rasisme. Filmen har norsk premiere 1. mars.