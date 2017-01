NRK Sápmis kommentator: Same-Ap ved et veiskille

Same-Ap rystes nå kraftig av et internt oppgjør. Dette kan være slutten på den Same-Ap som har vært en del av Det norske Arbeiderpartiet.

Det er ingen nyhet at det til tider har vært sterke politiske motsetninger i Ap om de valgene som Same-Ap har tatt.

Frigjørelse

Same-Ap har i større og større grad frigjort seg fra Youngstorget, til glede for mange og til bitter sorg for andre.

Tidligere sametingspresident Egil Olli ble både hundset med og nærmest æreskjelt fordi han tok politiske standpunkt som ikke alltid passet inn med det som Finnmark Ap og moderpartiet mente.

Og moderpartiet sørget for å rydde opp i Same-Ap når de følte behov for det. Den tid kan være over nå. Et stort flertall av sametingsrepresentantene har ikke latt seg styre av et samepolitisk råd som fortsatt føler seg bundet til partiorganisasjonen.

Veivalg

Selv om kampen i Same-Ap kan synes å være et bittert personlig oppgjør mellom Vibeke Larsen og Ronny Wilhelmsen, to tidligere partikolleger og president og visepresident frem til sist søndag, så er det også en politisk strid om hvilke veivalg Same-Ap skal gjøre.

Det dreier seg om et grunnleggende valg mellom samepolitisk selvstyre eller et norskpolitisk overstyre.

I denne ideologiske kampen er bl.a. samisk rettighetskamp og samisk selvbestemmelse viktige elementer.

Vibeke Larsen står steinhardt på samefolkets rett til større grad av selvbestemmelse med henvisning til internasjonale avtaler og konvensjoner. En linje som ikke smaker godt for moderpartiet. Larsen er også tydelig skeptisk til ulike inngrep som innebærer at ressurser hentes ut fra samiske områder uten samenes samtykke.

Samiske kulturspørsmål

Ronny Wilhelmsen fremholdt selv under nominasjonsmøtet i Lakselv sist helg at han har en mer pragmatisk politisk tilnærming til ulike saker.

Han støttet i utgangspunktet Nussirs etablering av gruvedrift i Kvalsund, men valgte å følge sametingsgruppas nei-linje når Sametinget behandlet saken.

Wilhelmsen er på ingen måte like opptatt av samiske rettigheter eller samisk selvbestemmelse. Han synes mer opptatt av samiske kulturspørsmål som ikke i like stor grad utfordrer Aps lokalpolitikere og de som er motstandere av samiske rettigheter og samisk ressursbruk.

Skilsmisse

Det er denne politiske striden som kan føre til den endelige skilsmissen mellom Arbeiderpartiet og Same-Ap med det resultat at det etableres et uavhengig samisk sosialdemokratisk parti som alternativ.

Dette har vært diskutert blant dem som regner seg som sosialdemokrater, men som ikke er fornøyd med å være en del av det norske Arbeiderpartiet.

Svekket omdømme

Sametingspresident Vibeke Larsen har delvis rett i at det ikke er kaos i Sametinget, men i Same- Ap.

Men hun kan heller ikke hevde at det har bidratt til å styrke Sametingets omdømme at hun den ene dagen sier at hun trekker seg som president for dagen etter å melde seg ut av Ap, sparke sin visepresident og fortelle at hun blir sittende som president.

Dette er en mildt sagt kaotisk handling uten sidestykke i samisk politikk frem til i dag.

Maktarroganse

Og det kan ikke ha gått presidenten hus forbi at maktskiftet og nykonstitueringen av Sametinget i desember har avstedkommet både klager og kritikk fordi den ikke synes å ha gått riktig for seg i henhold til Sametingets egen arbeidsordning og forretningsorden og etter etablert konstitusjonell praksis i Sametinget.

Vibeke Larsen ledet an maktskiftet sammen med Lars Filip Paulsen (H) og Laila Susanne Vars (Árja).

Flertallet i plenumsledelsen har valgt å se bort fra de objektive faglige råd som Sametingets administrasjon har gitt med hensyn til klagene på konstitueringen som plenumsledelsen behandler. Det er bemerkelsesverdig og det kan tyde på politisk maktarroganse.

Ekstraomganger på Sametinget

Nå kan det se ut til at det interne kaoset og den interne maktkampen i Same-Ap sørger for nykonstituering og atter nye valg i Sametinget.

Men først må det tydelige avklaringer til i Same-Ap. Kan partiet akseptere at Mariann Wollmann Magga fortsetter i et sametingsråd som ledes av en president som har snudd ryggen til partiet?

Hvilke konsekvenser har det for Magga om hun velger å bli sittende i rådet?

Kan Aps sametingsrepresentanter fortsette å støtte Vibeke Larsen som president etter at hun har forlatt partiet?

Partiet må enes om svaret til disse spørsmålene. Det kan bety at de som ikke kan forholde seg til de svarene som partiet kommer frem til, kanskje må forlate partiet eller risikere å bli ekskludert.

De som eventuelt blir igjen må belage seg på å reise mistillit mot Vibeke Larsen som president dersom hun selv ikke skulle bestemme seg for å gå av likevel.