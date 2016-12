Nordlys-avisens politiske redaktør kritisk til ny statsråd

– Jeg stiller spørsmål ved hva hun (Erna Solberg) har tatt med i vurderingen når hun valgte å sette inn Per-Willy Amundsen som statsråd.

– Vi må huske at vi har å gjøre med en politiker som for bare fem år siden mente at Norge burde trekke seg ut fra alle internasjonale forpliktelser knyttet til samiske rettigheter, for man har etablert et apartheidsystem der nordmenn blir diskriminert på bakgrunn av samer, sier Fjellheim.

Dette er den første reaksjonen til Fjellheim når NRK tok kontakt.

Gjennom Nordlys-avisens nettside Nordnorsk Debatt (ekstern lenke) fremmet han mange kritiske spørsmål til den nye statsråden og hans tidligere uttalelser som nå er blitt trekt frem i media.

SKEPTISK: Gjennom nettsiden nordnorskdebatt.no uttrykte Nordlys politiske redaktør Skjalg Fjellheim bekymringer over den nyvalgte justis- og beredskapsministeren Per-Willy Amundsen. Foto: Privat

Hele kommentaren til Skjalg Fjellheim kan du lese her: Glemte du samene, Erna? (NRK tar ikke ansvaret for innholdet i eksterne lenker)

Forskrekkelse blant samiske politikere

Når NRK meldte om statsråd-nyheten i går kom det nok frysninger ned ryggen på de samiske politikerne som sitter i Sametinget. Gjennom fornorskningen prøvde staten å vende det samiske folket til norske tradisjoner og språk, dette mener Fjellheim nå kan vende tilbake når Amundsen er i statsråd-stolen.

– Per-Willy Amundsen er en relativt ung mann som ser ut til å leve i fornorskningens tidsalder i den forstand at han har tatt til ordet for å videreføre det prosjektet som Norge holdte på med for 80-90 år siden, nemlig det å gjøre alle samer til norske, sier Fjellheim.

Mottagelsen av nyheten tror ikke Fjellheim ble positivt mottat på Sametinget i Karasjok.

– Jeg tror ikke det er særlig tvil at utnevnelsen av Amundsen som justis- og beredskapsminister blir mottatt med forskrekkelse blant samiske politikere, sier Fjellheim.

Hør hele intervjuet her: