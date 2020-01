Høyesterett i Sverige har behandlet rettsspørsmålet om det er svenske reindriftssamer eller staten som har rett til å forvalte småviltjakt og fiske i Girjas sameby.

Högsta domstolen, som er enstemmige i avgjørelsen, slår fast at samebyen har enerett på jakt og fiske i området med bakgrunn i at samebyen har brukt områdene over lengre tid.

En sameby kan sammenlignes med norske reinbeitedistrikt.

– Det føles veldig bra. Sier jeg noe annet så ville jeg ha løyet, sier Matti Blind Berg. Han er leder for Girjas sameby.

Berg ønsket å lese nøye gjennom dommen og analysere den før han ga en mer utfyllende kommentar.

– Fantastisk følelse

– Det er et lite befolket område og vi har kommet til at det er behov for en friere vurdering med tanke på den spesielle situasjonen, sier Sten Andersson som er medlem av den Högsta domstolen til SVT.

Området det er snakk om er rundt Gällivare, som er nord i Sverige.

Da domsavgjørelsen kom var det en stor lettelse i salen blant de samiske som var til stede.

– Det er en fantastisk følelse å kunne være med på dette, Girjas har vunnet, sier Jörgen Jonsson tydelig rørt til Sameradion & SVT Sápmi. Han er tidligere leder for Svenska samernas riksforbund.

LESER DOMMEN: I dag kom beskjeden fra den svenske høyesteretten at Girjas sameby har vunnet rettsoppgjøret mot staten. Inne i høyesteretts hus var det stor glede da de fikk lese rettsavgjørelsen. Foto: Anders Wiklund / TT Nyhetsbyrån

– Banebrytende

Girjas sameby ba den svenske høyesterett avgjøre om samebyen har enerett til å avgjøre om andre skal få jakte og fiske i deres område. Dette gjelder over skoggrensen.

Samebyen mener de har hatt eksklusive rettigheter fra reindriftsloven, eller at de i alle fall kan få denne eneretten på bakgrunn av eldgamle tradisjoner. Det er på disse punktene staten har motsatt seg samebyens krav.

Høyesterett konkluderte, etter over ti år med rettssaker, at Girjas sameby har enerett på bakgrunn av alders tids bruk.

– Det er en banebrytende og historisk dom. Den kan sammenlignes med Svartskog-saken og Selbu-saken (eksterne lenker) i Norge, selv om tvisten ikke gjelder helt det samme, sier Øyvind Ravna. Han er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Kan påvirke norske rettsavgjørelser

Ravna sier at svenske rettsavgjørelser i utgangspunktet har liten betydning for norske rettsavgjørelser. Når det gjelder samerettslige saker, stiller det seg annerledes, mener Ravna.

Samene er et folk i fire land med felles kultur, sedvanerett og rettstradisjon.

– Sedvaneretten i naboland har dermed en betydning i Norge, sier Ravna.

Sedvanerett omfatter i denne saken tradisjoner og bruk som har gått langt tilbake i tid.

– Dommen bør således ha betydning for lignende saker også i norsk rett, sier Ravna.

På sosiale medier kalles dommen som unik for svenske samer. Den finske sametingspresidenten, Tiina Sanila-Aikio, gleder seg på den svenske samebyens vegne.

