– Dette er en historisk seier, fordi vi har vunnet frem med våres krav om å slippe samehetsen og det er vi veldig glad for, sier Hans Petersen fra Rognan i Nordland.

Hålogaland lagmannsrett dømte en mann i 50-årene i Nordland for hatefulle ytringer 24. mai. Straffen ble satt til 18 dagers betinget fengsel og 15.000 kroner i bot.

Det vil si at dersom mannen kommer med ytterligere samerasistiske-kommentarer, som er straffbare i et to års prøvetid, da risikerer han fengsel i 18 dager. Nå må han kun betale boten.

Forsvarsadvokaten til den dømte, Tor Haug, har bestemt å ikke anke dommen til Høyesterett, dermed blir lagmannsrettens dom stående, skriver Saltenposten.no. (Ekstern lenke).

Advokat Haug forklarer til avisen at de tror det er vanskelig å få saken inn i Høyesterett.

Haug utdyper om at straffeutmålingen kan ikke ankes, og for å få saken videre må Høyesterett ha den oppfatningen at saken er så prinsipielt viktig at den må avgjøres der.

NRK Sápmi har ikke lykkes å få et intervju med advokat Tor Haug.

Håper flere anmelder rasisme

Det var samen Hans Petersen fra Rognan som anmeldte denne saken til politiet høsten 2018, og vitnet i lagmannsretten. Nå tror han dommen vil sette preg på fremtidige samerasisme-saker i form av presedens.

Presedens Ekspandér faktaboks Presedens er en avgjørelse som kan danne mønster for senere avgjørelser av lignende art. Kilde: Store Norske Leksikon

– Jeg håper at flere tar tak i rasisme og anmelder det og bruker denne dommen for det den er verdt, fordi den er veldig verdifull for oss samer som har blitt harselert i massevis av år, sier Petersen.

Samtidig understreker han hvor viktig det er å ha bevis i slike saker.

– Man må ha opptak av rasisme som er muntlig og bildebevis på kommentarer. Det er bevisbyrden man må tenke på, fordi det viktig i en eventuell rettssak, sier han.

Ikke anmeldt samerasisme

Leder i Antirasistisk Senter, Rune Berglund Steen, kan ikke huske om at de har anmeldt en samerasisme-sak til politiet, selv om de er klar over det store omfanget av samerasisme.

VIKTIG DOM: Rune Berglund Steen, leder i Antirasistisk Senter, mener dette er en tung og viktig dom. Foto: Antirasistisk senter

– Både vi og andre har hatt en konservativ tilnærming til å anmelde hatefulle ytringer. For noen år siden anmeldte vi ytterst sjeldent. Det kunne gå år mellom hver gang vi anmeldte en sak til politiet, sier lederen.

Selv om Antirasistisk Senter ikke har anmeldt samerasisme til politiet, så har de vært med på å få samiske saker i dagsorden med blant annet samisk myteknuser.

Positiv til dommen

Berglund Steen stiller seg positivt til at samehets-dommen blir stående.

– Det er viktig at vi har fått en tydelig dom mot hets av samer og at den er bekreftet i lagmannsretten. Det er fint at saken er nå over og at saken har en presedens virkning.

Dommen setter en viktig grense, mener lederen.

– Det er viktig at samfunnet markerer en grense mot det ganske store omfanget av hets mot samer som vi dessverre ser, sier han.

Nå risikerer alle i Norge strafferettslig reaksjon for hatefulle ytringer, ifølge Berglund Steen. Samtidig understreker han at det er ikke slik at folk blir kastet i fengsel for rasisme.

– Vi mener at en bot er en riktig straffereaksjon mot hatefulle ytringer. Det skal veldig mye til før soning i fengsel er riktig, sier han.

Terskelen for hva man blir dømt i Norge har vært veldig høy i veldig mange år og slik skal det være, mener han.