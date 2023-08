Siden 2016, har Miljødirektoratet og FeFo diskutert frem og tilbake, uten å bli enige.

Det store spørsmålet er, hvem har ansvaret for å sjekke om vannet i Biedjovággi er forurensa.

Biedjovággi ligger i Kautokeino kommune, i Finnmark. I området har det tidligere vært gruvedrift. Den ble stanset i 1991.

Giftig vann

I 2011 tok en tidligere gruvearbeider vannprøver fra gruveområdet.

Prøvene ble analysert av Eurofins Scientific, en internasjonal laboratoriegruppe, som analyserer blant annet vannprøver.

Analysene viste at vannet var forurenset med forskjellige tungmetaller.

Blant annet inneholdt vannet giftig kadmium, som kan forårsake kreft. Les også: Giftig vann i Biedjovággi

Forurensingsmyndighetene mente den gang at nivåene på tungmetallene i området var så lave at det var liten fare for forurensning av vassdragene i nærheten.

Men siden 2016 har Miljødirektoratet krevd at vannet rundt gruveområdet sjekkes nærmere, for eventuell videre overvåking.

Brun farge i vannet i Biedjovággi-området. Bildet er fra 2006. Foto: Svein Lund Grønn farge i vannet i Biedjovággi-området. Bildet er fra 2006. Foto: Svein Lund Brun farge i vannet i Biedjovággi-området. Bildet er fra 2006. Foto: Svein Lund Misfarget vann i Biedjovággi. Bildet er fra 2006. Foto: Svein Lund Grønn farge i vannet i Biedjovággi-området. Bildet er fra 2006. Foto: Svein Lund Misfarget vann og stein i Biedjovággi. Bildet er fra 2006. Foto: Svein Lund Biedjovággi: Irrgrønn farge på vannet som er fylt i de tidligere dagbruddene. Bekkene fra de hullene misfarger både myr og stein, og renner ut i drikkevann, beitemark og fiskevann. Det beskriver reineier Anders A Sara, juni 2023. Foto: Anders A Sara Biedjovággi: Irrgrønn farge på vannet som er fylt i de tidligere dagbruddene. Bekkene fra de hullene misfarger både myr og stein, og renner ut i drikkevann, beitemark og fiskevann. Det beskriver reineier Anders A Sara, juni 2023. Biedjovággi: Irrgrønn farge på vannet som er fylt i de tidligere dagbruddene. Bekkene fra de hullene misfarger både myr og stein, og renner ut i drikkevann, beitemark og fiskevann. Det beskriver reineier Anders A Sara, juni 2023.

Vært bekymret

Reineier Isak Mathis Triumf ble overrasket i 2011, da vannprøvene den gang viste at vannet inneholdt tungmetaller. Siden da har han vært engstelig.

– Det er kalvingsområdet vårt, våre rein beiter i området. Også spiser vi mennesker kjøttet. Er det farlig?, spør Triumf.

BER OM Å TA ANSVAR: Reineier Isak Mathis Triumf ber myndighetene ta ansvar og sjekke om vannene i Biedjovággi er forurensa. Foto: Marie Elise Nystad / NRK

– Men forurensingsmyndighetene mente i 2011 at det var liten fare for forurensing?

– Jo, men når du blir eksponert for det lille over lang tid. Vi spiser jo kjøtt året rundt. Kan noen garantere meg at det ikke kommer i kroppen?

Triumf forstår ikke myndighetene.

– Jeg trodde vi lever i et land som tar slike saker veldig alvorlig. Kan det tenkes at myndighetene er redd for svarene som vannprøvene kunne ha vist?, spør Triumf seg.

Naturvernforbundet fortviler

En som er bekymret for mulig forurenset vann i gruveområdet, er Svein Lund.

Han er tidligere leder, og nå sekretær i Naturvernforbundet i Ávjovárri.

– Allerede i 2015 tok vi opp dette med myndighetene, når første vannforvaltningsplan var på høring. Men ingen ville ta ansvar, forteller Lund.

GRUVEDRIFT I BIEDJOVÁGGI: Svein Lund har over flere år kjempet mot at gruva i Biedjovággi skal startes opp igjen. Dette ble igjen aktuelt da svenske Arctic Gold lanserte planer om å starte gruvevirksomhet i Biedjovággi i 2010. Foto: Elle Maaret Arttieff / NRK

Ifølge han er ikke krangelen i Biedjovággi unik i norsk sammenheng.

– Naturvernforbundet gjorde en undersøkelse rundt i landet på de mest forurensede gruvene og gruveplanene. Det var gjennomgående at man vred seg unna med forskjellige påskudd.

Nedlagt gruve skapte forurensing

I Hjerkinn i Dovre kommune i Innlandet var det en lignende sak for åtte år siden.

Tidligere saker fra NRK viser at også i den saken var det mye diskusjoner i forkant om hvem som hadde ansvaret for forurensingen som det nedlagte Tverrfjellet gruver skapte.

Til slutt bygde Statskog, som grunneier, et renseanlegg i gruveområdet for å stoppe forurensinga.

Fikk pålegg av Miljødirektoratet

Hverken FeFo eller Miljødirektoratet ønsker å kommentere saken.

NRK har sett på brevvekslingen mellom Miljødirektoratet og Finnmarkseiendommen fra 2016.

Direktoratet, som forurensingsmyndighet, har både krevd og pålagt FeFo å ta vannprøver i Biedjovággi.

Blant annet skriver direktoratet dette:

«Miljødirektoratet pålegger Finnmarkseiendommen å gjennomføre en kartlegging av forurensing fra nedlagt gruveområde ved Bidjovagge i Kautokeino kommune. Hjemmel for pålegget vil være forurensningsloven § 51» Miljødirektoratet Brev sendt fra Miljødirektoratet til Finnmarkseiendommen, 27.06.2022

Statens ansvar

I forurensningsloven § 51 heter det blant annet:

«Forurensningsmyndigheten kan pålegge den som har, gjør eller setter i verk noe som fører eller som det er grunn til å tro kan føre til forurensning».

Men FeFo mener det er staten, og ikke FeFo, som har gitt tillatelse til gruvedrift, og i så måte satt i gang noe som kan føre til forurensing.

FeFo ble grunnlagt i 2005, mens gruvedrifta i Biedjovággi tok slutt i 1991.

Derfor mener FeFo at regninga etter gruva skal ikke betales av finnmarkinger.

«Staten var grunneier på tidspunktet for eventuell forurensning, staten ga tillatelse til gruvedriften i området, mineralet som ble utvunnet her var statens mineral hvor inntektene tilfalt staten og staten har godkjent oppryddingen. Staten satt med andre ord på samtlige sider av bordet i behandlingen av Bidjovagge gruver, både før, under og etter at det var drift i gruven.» Finnmarkseiendommen (FeFo) Finnmarkseiendommen svarer direktoratet, 22.08.2022

Finnmarkseiendommen Ekspander/minimer faktaboks Finnmarkseiendommen (FeFo) forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark og er landets nest største grunneier.

FeFo har 36 ansatte og har hovedkontor i Lakselv med avdelinger i Alta, Vadsø og Kirkenes.

FeFo ledes av et styre på seks personer, som alle er bosatt i Finnmark.

Fylkestinget i Troms og Finnmark og Sametinget velger tre styremedlemmer hver.

Disse er i styret: Máret Guhttor, Mathis Nilsen Eira, Bente Haug, Kurt Wikan (styreleder), Line Kalak og Jo Inge Hesjevik.

Finnmarksloven fra 17. juni 2005 gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark fylke.

Alle grunneiendommer og areal som var statlige (Statskog) inntil 1. juni 2006 ble overtatt av FeFo, i henhold til finnmarksloven § 49. Disse ble tidligere betegnet som statens «umatrikulerte grunn» i Finnmark. Kilde: FeFo og Store norske leksikon

Departementet må bestemme

I februar i år sendte direktoratet saken til Klima – og miljødepartementet.

Siden direktoratet og FeFo ikke har oppnådd enighet på syv år, så må departementet ta en avgjørelse i saken.

Fra: Martin-Lerberg.Fossum@kld.dep.no Til: Ronald Pulk Sendt: 26.07.2023/09:54 Emne: Biedjovaggi og vannforurensing Jeg har sjekket med saksbehandlere her i departementet, og kan bekrefte at saken ligger til behandling i departementet slik du skriver under (brev oversendt i feb). Så lenge saken er til behandling her er det vanskelig å kommentere den for oss. Det er også vanskelig å gi anslag over når den kan være ferdig behandlet. KLD har mange saker til behandling noe som dessverre kan gjøre at det tar noe tid i enkelte saker. Mvh, Martin

Er enig med FeFo

Svein Lund i Naturvernforbundet, mener i likhet med FeFo, at staten må ta ansvar.

– Biedjovággi gruver er til og med vedtatt ved stortingsvedtak. Derfor ligger ansvaret på regjeringa og Stortinget. Det kan ikke skyves over på hverken FeFo eller kommunen. Men disse bør engasjere seg mer for å få staten til å gjøre sin plikt.

Reineier Isak Mathis Triumf har en bønn til myndighetene.

– Kom og ta prøver, så vi får svar om vannene fortsatt inneholder gift. Da slipper vi å leve med frykten.

FRYKTER TUNGMETALLER: Reineier er redd for å få i seg tungmetaller gjennom reinkjøtt. Foto: Johan Ante Utsi / NRK

