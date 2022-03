Fersk statsråd får en brennhet samesak i fanget

– Jeg ber om et snarlig møte med statsråd Terje Lien Aasland for å drøfte oppfølging av Høyesteretts dom i saken om de to vindkraftverkene Storheia og Roan på Fosen, sier Muotka.

VIL MØTE STATSRÅDEN: Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) vil helst snakke ansikt til ansikt med olje- og energiminister Terje Aasland (Ap). Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Sametingets plenum behandler i denne uken oppfølgingen av Høyesteretts dom i Fosen-saken, og sametingspresidenten vil overbringe Sametingets vedtak til statsråden.

– Høyesterett har slått fast at Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak om vindkraft på Fosen er ugyldig. Det må få konsekvenser og jeg vil forsikre meg om at den nye ministeren vil prioritere oppfølgningen av Fosen-saken, sier Muotka.

I dag ble Aasland (Ap) presentert som ny olje- og energiminister. Samtdig ble hans forgjenger, Marte Mjøs Persen (Ap), ny arbeidsminister.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) med sine to nye statsråder, Terje Lien Aasland og Marte Mjøs Persen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Klarte ikke å behandle ferdig saken

Norge brøt folkeretten da det ble gitt tillatelse til å bygge Storheia og Roan vindkraftanlegg på Fosen i Trøndelag. Det har Høyesterett slått fast.

– Alt som er ulovlig bygget, må fjernes. Det vil si vindturbiner, veier, kraftlinjer og annen infrastruktur.

Det understrekte Fosen-reineier Sissel Stormo Holtan like etter at dommen falt.

MÅ FJERNES: Sissel Stormo Holtan (39) i Nord-Fosen siida håper både vindturbinene og veiene forsvinner. Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

Sametingspresident Silje Karine Muotka mener dommen ikke er til å misforstå.

– Høyesterett har slått fast at folkeretten er brutt. Vi bor i en rettsstat, og da må det bli konsekvenser av denne dommen, sier hun.

MØTTE PARTENE: Tidligere olje- og energiminister Marte Mjøs Persen har møtt både reineiere, utbyggere og de som driver vindkraftanleggene på Storheia og Roan. Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Marte Mjøs Persen er Terje Aaslands forgjenger. Hun ble oppnevnt som olje- og energistatsråd i oktober 2021.

Hun fikk straks den rykende ferske og glovarme Fosen-dommen i fanget.

– Dette er en veldig komplisert juridisk sak. Derfor har jeg som helt ny statsråd en ydmyk holdning. Jeg vil gå inn i denne saken på en god måte og sikre den samiske urbefolkningen deres rettigheter, uttalte Persen 1. november 2021.

Det kom ingen løsning på Fosen-dommen i løpet av den perioden Mjøs Persen satt i statsrådsposten.

– Ønsker dialog

Daglig leder i Fosen Vind, Tom Larsen, la ikke skjul overfor NRK at dommen fra Høyesterett er utfordrende for selskapet.

– Den viser jo at rettighetene er krenket, eller vil bli krenket på sikt med det vedtaket om konsesjonen, som ble gitt i sin tid. Det er jo en utfordrende situasjon for oss, og for departementet. Vi ønsker en dialog og håper vi kan få til en løsning som også reindrifta kan leve med, sier han.

UTBYGGER: Tom Larsen er daglig leder i Fosen Vind. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Han håper fortsatt at de 151 vindturbinene på Storheia og Roan fortsatt skal bli stående.

– Det er jo en komplisert sak, og det er usikkert hva utfallet blir. Vi ønsker tett dialog med reindriften, og så håper vi at vi sammen kan komme til flere tiltak som gjør at vi kan fortsette driften, uttalte Larsen til NRK like før jul i fjor.