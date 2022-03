Klokken 13 er det ekstraordinært statsråd på Slottet.

Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) blir trolig landets nye arbeidsminister. Foto: NRK

Der skal det bli gjort endringer i regjeringen, varsler statsminister Jonas Gahr Støre.

Etter det NRK erfarer blir olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) ny arbeidsminister etter Hadia Tajik.

Leder i energi- og miljøkomiteen Terje Lien Aasland (Ap) overtar trolig ministerposten til Mjøs Persen.

Går av etter avsløringer

Onsdag forrige uke trakk Hadia Tajik seg som arbeidsminister etter avsløringer om hennes pendlerboliger.

Hun meldte da at hun ville beholde rollen som nestleder i Arbeiderpartiet, men trakk seg i går.

Tajik hadde fått skattefritak for en pendlerbolig ved hjelp av en leiekontrakt for en hybel hos naboer av Tajiks foreldre.

Leiekontrakten sørget for at hun fikk skattefritak i alle årene, til tross for at hun hverken betalte leie eller noen gang bodde i hybelen.

Tajik gjorde heller ikke arbeidsgiveren oppmerksom på dette, til tross for at det står i kontrakten med Statsministerens kontor der hun var ansatt.

– Jeg er lei meg for at jeg har gjort feil og skuffet mange. Det ber jeg om tilgivelse for. Jeg beklager at jeg ikke håndterte dette bedre før. Det er min feil, sa Tajik på pressekonferansen.