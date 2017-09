HØR RADIOSAKEN: Ann-Mary Vuolab mener skolen ødela både sønnen Arnars og hennes liv ved å ikke ta mobbingen mot Arnar alvorlig nok. Ordfører i Karasjok Svein Atle Somby (Ap) sier at dersom de mener dette er nødvendig, så har han forståelse for det. Du trenger javascript for å se video.