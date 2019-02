Kvalsund feirer Nussir-vedtaket med bløtkake

I dag ga regjeringen grønt lys for oppstart av gruvedrift i Kvalsund. Avgjørelsen kunne ikke ha kommet på en bedre dag, ifølge ordføreren i Kvalsund.

– GLEDENS DAG: Regjeringens ja til gruvedrift på Nussir-feltet vil gi ny vekst i Kvalsund. Dette må feires på behørig måte, sier ordfører Terje Wikstrøm (Ap). Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Tilfeldigvis har vi også kommunestyremøte i dag. Jeg ser frem til å formidle gladmeldingen fra regjeringen til kommunestyret, sier en strålende fornøyd ordfører.

Og Wikstrøm legger til:

– Dagen i dag er en gledens dag på alle måter. Det legger jeg ikke skjul på, sier Wikstrøm.

Men Ap-ordføreren har ennå ikke rukket å gå gjennom vedtaket fra regjeringen.

– Men forutsetningene som er tatt i vedtaket, virker å være fornuftige. Nussir er pålagt å ta hensyn til reindrifta i kritiske faser, for eksempel under kalvinga, sier Wikstrøm.

Etter hans mening har regjeringa med dette klart å forene industrinæringa og reindriftsnæringa på en hensiktsmessig måte.

Dette er Nussir Ekspandér faktaboks Nussir ASA ble etablert i 2005 som et gruveselskap som vil ta på seg de utfordringene en voksende etterspørsel etter kobber og andre metaller i det internasjonale markedet bringer med seg.

Nussir-feltet i Kvalsund ble oppdaget på slutten av 1970-tallet og er Norges største uutviklede kobberforekomst.

Videre undersøkelser av malmen har påvist verdifulle mengder gull, sølv, platina og palladium i tillegg til kobber.

Reguleringsplan for Nussir og Ulveryggen ble vedtatt av Kvalsund kommune 8. mai 2012.

Planen legger grunnlag for utvinning av kobber fra Nussir og Ulveryggen.

Uttaket skal skje ved underjordisk drift, og avgangsmassene skal deponeres i Repparfjorden.

Driftsperioden er anslått til 25-30 år, men nye undersøkelser viser at ressursen trolig er større enn tidligere antatt.'

Det er anslått at gruvevirksomheten vil gi cirka 150 arbeidsplasser og det forventes en årlig omsetning på 600-700 millioner kroner etter oppstartfasen.

Kvalsund kommune har i dag cirka 1000 innbyggere og mulighetene for annen næringsvirksomhet er begrenset. Kilde: www.nussir.no

– Skaper etterlengtede arbeidsplasser

Vedtaket fra regjeringa er ifølge ham etterlengtet. Flertallet i Kvalsund kommunestyre har helt siden 2007 kjempet for ny oppstart av gruvevirksomheten.

– 300 nye arbeidsplasser betyr mye for en liten kommune som Kvalsund, og vil uten tvil skape ny vekst i regionen, mener Wikstrøm.

I forrige gruveperiode lå innbyggertallet i Kvalsund mellom 1.800 og 1.900. Tallet er redusert til under tusen i dag.

– Matematikken er derfor enkel; nye arbeidsplasser skaper vekst, mener ordfører Terje Wikstrøm.

Skuffet over Sametinget

VIL LENKE SEG FAST: – Jeg er klar til å lenke meg fast sammen med 2500 andre når anleggsmaskinene kommer til området, sier artist Ella Marie Hætta Isaksen. Foto: Natur og ungdom

Han har registrert at Stjernekamp-artist Ella Marie Hætta Isaksen er klar til å bryte loven for å stoppe vedtaket.

– Jeg har full respekt for at man har ulike syn på saken. Men vi lever tross alt i et demokrati, og må selvsagt følge opp lovlige vedtak, mener Wikstrøm.

Også NSR-leder Runar Myrnes Balto lover en fortsatt kamp fra Sametinget mot vedtaket. Kvalsund-ordføreren legger ikke skjul på sin skuffelse.

– Når Sametinget kjemper for samiske interesser, så glemmer de at Kvalsund er en sjøsamisk kommune, som også trenger utvikling, sier ordføreren.

Slutter seg lenkegjengen

KAMPKLAR: Også tidligere NSR-leder Beaska Niillas vil slutte seg til lenkegjengen som kjemper mot gruvevirksomhet i Kvalsund. Foto: Harry Johansen / NRK

Tidligere NSR-leder Beaska Niillas er klar til å lenke seg fast sammen med Stjernekamp-Ella og 2500 andre, når anleggsmaskinene kommer til området.

– Ordføreren i Kvalsund trekker frem det sjøsamiske kortet slik det passer ham. Kampen mot giftige gruveslam i fjorden vil være til nytte også for sjøsamiske samfunn, sier en kampklar aksjonist, Beaska Niillas.