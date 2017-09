Ikke helt klare for den store oppgaven

Noen museer har allerede valgt ut det meste av det de skal få tilbakeført til de områder der det opprinnelig kom fra. Men det er mange utfordringer som må løses før man kommer så langt at tilbakeføringen kan skje.

I museet i det lulesamiske senteret Árran i Tysfjord mangler ennå mye. Museumsleder Harrieth Aira tør ikke tidfeste når de kan ta imot de første gjenstandene.

– Det er enda mange ting som må løses slik som vårt eget magasin. I tillegg må vi ha faglige ressurser, noen som kan ivareta disse gjenstandene like bra som museene i Oslo har gjort det. Og så vil vi jo selvsagt vise fram disse gjenstandene når vi får dem hit.

Kan ta tid

Magasinet ved Árran museum er klart på den måten at den er godkjent som et museumsmagasin. Men det er behov for utbedringer når en slik stor gjenstandssamling kommer. Større magasin fordres, og kjølekapasiteten må også utvides.

I tillegg til alt dette kommer også menneskelige ressurser, og finansiering av det hele.

Aira er redd det kan gå lang tid før alt dette er på plass.

– Det er behov for tilleggsressurser, og det koster jo. Først når alt dette er på plass, da er det mulighet for oss å ta imot disse gjenstandene, påpeker Harrieth Aira.

For museumsleder Harrieth Aira toner det seg noe usikkert når Bååstede-prosjektet kan fullføres. Foto: Sander Andersen / NRK

2000 ulike historiske gjenstander i norske samlinger har siden 2012 stått på vent for å tilbakeføres til det samiske samfunnet og til de samiske museer. Det utgjør omtrent halvparten av alle de gjenstandene som forskere og misjonærer samlet inn, og som i dag er magasinert i museer i Oslo.

Tilbakeføringsprosjektet blir kalt Bååstede, som er sørsamisk, og betyr «tilbake». Hele prosjektet har en kostnadsramme på 37 millioner kroner.

Halvparten av de gjenstandene som er i Oslo skal tilbakeførtes til de seks samiske museene som er omfattet av dette prosjektet.

En kommisjon bestemmer til slutt hva som skal tilbakeføres, og hva som skal bli igjen.

En barnelikkiste fra Tysfjord er én av gjenstandene som trolig skal tilbakeføres. Foto: Norsk Folkemuseum

Usikkert

Árran museum har til nå valgt ut 250 gjenstander som skal tilbakeføres. Og så lenge de samiske museene ikke har forsvarlige magasiner, utstillingsmuligheter og nødvendig kompetanse til å forvalte gjenstandene på en forsvarlig måte, er det usikkert når museene kan vise disse gjenstandene fram for publikum.

– I høst har vi tatt ett skritt videre i dette prosjektet. Vi er kommet så langt at vi har begynt å velge ut gjenstandene vi vil ha, og hvilke gjenstander som skal bli i Oslo. Vi prøver jo å få gjenstander fra alle kommuner i dette området. Men når vi kan vise dette fram i vårt eget museum er usikkert.

