Frp trykker Ole Henrik Magga til sitt bryst: – Han er enig med oss

– Ole Henrik Magga har vært enig med oss, og det er jo egentlig kjempe bra, sier Frps gruppeleder på Sametinget, Arthur Tørfoss, til NRK.

Tørfoss og hans kollega Aud Helene Marthinsen var de to eneste som stemte imot, da Sametinget på torsdag behandlet saken om en sannhetskommisjon om fornorskningen av samene og kvenene.

Resten av Sametingets 36 representanter, som var til stede under behandlingen, stemte for sannhetskommisjonen.

Sametingets første president, Ole Henrik, sa til avisa Nordlys i forrige uke at det ikke er behov for en sannhetskommisjon.

REISTE SEG: Kun Frps to representanter reiste seg imot da det ble stemt om sannhetskommisjonen i Sametingets plenum. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Samme argumentasjon

Frp sier de er fornøyde med at Magga har samme argumenter som dem for hvorfor det ikke er behov for en sannhetskommisjon.

– Vi må se fremover, og Magga har jo også sagt det viktige er å ta vare på språket og kulturen, og ikke dvele ved det som har vært, sier Tørfoss.

Også fra talerstolen argumenterte Tørfoss for at Sametinget burde følge rådet til Magga.

Magga tar Sametinget til følge

Ole Henrik Magga har ikke endret mening i saken. Men han aksepterer synspunktet til det samiske demokratiet.

– Når Sametinget nå mener at det likevel er behov for en kommisjon, så tar jeg det til følge og håper at Sametingets vedtak blir til virkelighet, og at man følger opp det på sentralt hold, sier Ole Henrik Magga til NRK.

At Fremskrittspartiet har trykket Maggas syn til sitt bryst setter han ikke like stor pris på.

– Det er en nokså enkel slutning. Min argumentasjon for å si det jeg har sagt, er en helt annen enn det Fremskrittspartiet står for. De har hele tiden vært imot minoriteter, sier Magga.

Magga, som er en av de kanskje mest fremtredende samiske politikerne gjennom tidene, sa til Nordlys at når både Kongen og Kirken hadde bedt om unnskyldning fra det samiske folk, så hadde man med det fått oppgjør med fornorskningen.

FØLGER DEMOKRATIET: Sametingets første president Ole Henrik Magga, sier at han ikke kommer til å jobbe imot en sannhetskommisjon, nå som det øverste politiske organet har sagt at det er behov for en bredere gransking av fornorskningen. Foto: Sergey Gavrilov/Gavrilov Media / NRK

– Mitt utgangspunkt var at i sin tid, så fikk vi et samarbeid og utsagn fra landets øverste myndigheter, som jeg har oppfattet som et oppgjør med fortiden. Men når Sametinget nå mener det er nødvendig å gjøre den prosessen en gang til, eller i større bredde, så tar jeg det til følge.

Magga håper kommisjonen blir virkelighet

Sametingsråd Inger Eline Eriksen Fjellgren mente at Magga med sin mening om sannhetskommisjonen undergravde det samiske samfunnet. I de sosiale mediene var det også mange andre sentrale samer som var i harnisk.

– Mange har sagt at du nærmest har sviktet samene, da du sa at sannhetskommisjonen ikke er nødvendig. Mener du selv at du har sviktet den samiske befolkningen?

– Det er jo altfor sterke ord. Alle som vet hva jeg, har stått for og står for, i samepolitikk og minoritetspolitikk, vil jo forstå at det er å gå altfor langt, svarer Magga.

Han sier at han med sine uttalelser mente at det fantes andre prioriteringer.