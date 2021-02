Folk i nord legger på seg – Petter Kristian (17) trener for å unngå det

– Jeg trener for å holde meg i form og i håp om å unngå å bli syk når jeg blir eldre, sier Petter Kristian Frost.

GODT MILJØ: Petter Kristian Frost liker treningsmiljøet i Karasjok. Foto: Torgeir Varsi / NRK

For å oppnå det trener ambulansestudenten i Karasjok både på helsestudio og på fotballbanen.

– For en ambulanseabeider er det en fordel å være i god form. Det blir mange tunge løft, legger gutten fra Tromsø til.

Legger på seg

Susanna Ragnhild Andersdatter Siri fastlår i sin doktorgrad i helsefag at folk i nordnorske bygder blir stadig rundere. Det gjelder både samer og ikke-samer.

Hun bruker informasjon fra SAMINOR.

DISPUTAS: Susanna Ragnhild Andersdatter Siri forsvarte sin avhandling på mandag og har nå doktorgrad i helsevitenskap. Foto: Ante Siri / Privat

– I begge grupper synker kolesterolet og blodtrykket. Færre røyker. Dette er svært positivt. Midjeomkretsen øker imidlertid, forklarer Siri.

SAMINOR er helse- og levekårsundersøkelse, som er gjennomført to ganger (2003-2004 og 2012-2014) i landsbygda i Nord- og Midt-Norge.

Flere fete enn sulterammede

Midjemålet er i 2003-2004 og 2012-2014 blitt målt i ti kommuner i Finnmark, Troms og Nordland.

Hos kvinner økte midjemålet med 6,7 cm til 93,7 cm. Hos menn med 5,9 cm til 99,8 cm.

Det samme viser Tromsøundersøkelsen og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) i perioden 2006-2016. Tendensen er at andelen overvektige øker.

ØKT MIDJEOMKRETS: Både kvinner og menn i Nord-Norge opplever at midjeomkretsen blir større. Foto: NTB / NTB

– Over en femtedel av alle voksne nordmenn har fedme. I verden i dag er det flere fete enn sultrammede. Det opplyser Gunnar Mellgren, professor ved Klinisk institutt 2 og leder av Norsk forening for fedmeforskning (NFFF).

Hjerneslag og hjertefeil

Studien viser at samer og ikke-samer har like stor risiko for å få hjerneslag og hjertefeil.

– Det er liten forskjell på samer og ikke-samer bosatt på samme sted når det gjelder hjerneslag og hjertesykdommer, forklarer Siri.

ØYEBLIKKELIG HJELP: Dersom AMK vurderer det som sannsynlig hjerneslag, hentes pasienten med ambulanse eller helikopter for raskest mulig transport til sykehus. Illustrasjonsbilde Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Samme situasjon er det med hensyn til hjertefeil. Det er like risikofaktorer og risiko når det gjelder hjerte- og karsykdommer.

– Forklaringen kan være at de to gruppene lever omtrent på samme måte. De bor i det samme samfunnet, får samme helsetjenester og handler fra samme butikken, forklarer Siri.

Forskeren påpeker at det kan være lett for å tenke på gruppene som forskjellig på grunn av språkforskjeller og kultur.

– Dette ser ikke ut til å ha noen betydning for risikoen for å få hjerte- og karsykdommer, utdyper hun.

Livsstilsrelatert

Hjerte- og karsykdommer er hovedsakelig livsstilsrelaterte sykdommer. Om du får sykdommen er i stor grad avhengig av livsstil, miljø, trim og matvaner.

Gener spiller også en viss rolle.

LIVSSTIL OG MAT: Det blir sagt at du er det du spiser. Det betyr at usunn mat skader helsa. Illustrasjonsfoto. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

Helseforskeren tror at resultatene kunne blitt annerledes med bredere sammenligningsgrunnlag eller ved sammenligning mot en bybefolkning.

– Vi vet ikke noe om helsa til bysamene.Det er nødvendig med flere studier og helseundersøkelser som også inkluderer de, sier Siri.

– Vi på en ny SAMINOR undersøkelse hvor vi også kan undersøke bysamer og inkludere større deler av Sápmi, håper Siri.