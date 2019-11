Erlend Elias om overgrepene: – At mamma trodde på meg reddet livet mitt

– Det er jo noe som bestandig vil være en del av min identitet. Samtidig er det fint å fortelle at man kan få hjelp, at livet går videre, sier Erlend Elias Bragstad.

Stemmen og blikket hans forteller alt. Dette er noe som det fortsatt er vanskelig å snakke om.

Likevel vil han være med å gi overgrepsutsatte menn et ansikt.

Fordi menn ofte fortier om vold og overgrep.

RØRT: Det er fortsatt vanskelig å prate om overgrepene han opplevde som ung. – Støtte fra mor har gitt meg styrke til å stå i dette, sier han. Foto: Marit Sofie Holmestrand

Åpnet seg for mor

For over 15 år siden var det Erlend Elias som tok mot til seg.

Han fortalte sin mor om overgrep han hadde opplevd på kristen leir som tenåring.

Og like viktig var måten foreldrene taklet dette på.

– Mamma spurte aldri om det var sant eller ikke. Det er nok det som reddet meg. Hadde jeg blitt mistrodd, så hadde jeg gitt opp. Med en gang, sier Erlend Elias.

Rundt 50 personer deltok på seminaret på Árran lulesamisk senter i Tysfjord, der menn, maskulinitet og seksuelle overgrep var tema.

– Skjærer i hjertet

For mor Ann Irene Sæter var det tungt å høre sønnen snakke om sin traumatiske opplevelse.

– Jeg har også lest boka hans om akkurat dette. Om overgrepene. Jeg har lest det på nytt og på nytt. Men det var så sterkt å høre ham fortelle, at jeg måtte forlate salen en stund.

SKREVET BOK: Erlend Elias ga ut boken «Fra Tysfjord til Tigerstaden» i vår. I boken forteller han om overgrepene han ble utsatt for som tenåring. Foto: Marit Sofie Holmestrand

Hun trekker pusten litt før hun fortsetter, tydelig rørt:

– Som mor får man jo vondt når barnet har det vondt. Jeg har i alle år etter at jeg ble kjent med dette, følt på smerten. Følt på at han alene har bært det på sine skuldre i så mange år. Før han turte å fortelle det til oss.

– Gir mot til andre

STERK HISTORIE: Ronny Nergård synes det er flott at Erlend Elias Bragstad gir et ansikt både til homofile samer og til de som har opplevd seksuelle overgrep. Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Ronny Nergård var en av tilhørerne på seminaret. Han er imponert over Erlend Elias.

– Det var veldig sterkt. Det berørte meg og sikkert også mange andre. Jeg synes det er forferdelig trist at sånne overgrep skal kunne skje med barn i oppveksten, sier han.

Nergård tror dette kan hjelpe andre som er i samme situasjon.

– Det at Erlend Elias står åpent frem og forteller hva han har opplevd, kan gi andre mot til å fortelle om sin opplevelser, og til å søke om hjelp, sier han.

– Mer og mer trygg

HINDRE OVERGREP: Kristin Green Johnsen er en av de som jobber med prosjektet «Jasska/Trygg ». Målet er å hindre overgrep. Foto: Marit Sofie Holmestrand

I kjølvannet av overgrepssakene i Tysfjord, startet kommunen et prosjekt for å følge opp de som er berørt og for å forebygge overgrep.

Kristin Green Johnsen er med i dette arbeidet.

Hun håper seminaret har gitt flere menn mot til å snakke om overgrep.

– Jeg kjente at de ble mer og mer trygg på å snakke om det, og da har vi nådd frem med noe, sier hun.

Prosjektet Jasska/ Trygg Ekspandér faktaboks Jasska/ Trygg er et prosjekt som skal hindre overgrep i Tysfjord kommune. Det er et samarbeid mellom kommunen og Fylkesmann i Nordland, og går ut på fem punkter: Akutt beredskap

Opplæring av barn og unge

Avdekningskompetanse og rutiner for meldeplikt

Oppvekstplan

Tillit Kommunal- og moderniserings departementet støtter tiltaket med 7,5 millioner i en periode på to år.