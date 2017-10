Her er Marions råd til de unge om seksuelle overgrep

I helgen treffes rundt 50 sameungdommer i Tromsø for å diskutere utfordringene omkring seksuell trakassering og seksuelle overgrep.

Arrangementet i regi av Sametingets ungdomspolitiske utvalg, har ungdommene kalt «Trygt Sápmi».

Marion Knutsen fra Tysfjord har fått en rekke priser for sin åpenhet som tidligere overgrepsoffer.

Knutsen skal selv ikke delta på ungdomstreffet, men har følgende råd til deltagerne:

– Å snakke om seksuelle overgrep og opplevelser rundt temaet er ganske tøft. For min del har jeg gått og holdt mine opplevelser inne lenge. Det at jeg endelig turte å begynne å prate om det, har hjulpet meg mye. Åpenhet er veldig viktig. Det er til stor hjelp, sier Knutsen.

SETTER FOKUS: Leder i Sametingets ungdomspolitiske utvalg, Ánná Káisá Partapuoli (23), mener påmeldingsantallet til helgens arrangement i Tromsø, viser at det er stor interesse blant samisk ungdom for utfordringene rundt sextrakassering og overgrep. Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

#MeToo

Nylig har en rekke kvinner, kjente som ukjente, begynt å fortelle på sosiale medier om sine erfaringer fra å ha blitt sextrakassert eller blitt utsatt overgrep.

Beretningene deles gjerne under emneknaggen #metoo, som betyr «jeg også» på norsk.

– På en måte veldig gunstig for oss at denne emneknaggen og disse delingene har tatt av akkurat nå, når vi skal treffes og diskutere disse tingene, sier Ánná Káisá Partapuoli i Sametingets ungdomspolitiske utvalg.

– Men temaet er like viktig hver eneste dag, understreker utvalgs- og arrangementslederen.

«Seksuelt grenseoverskridende adferd»

– Vi vil skape et trygt Sápmi for all ungdom, og vi vil at samisk ungdom skal lære om respekt, rammer, grenser, risikovurdering og holdninger.

– Hva vi skal gjøre når seksuelle overgrep skjer, og hva er «seksuelt grenseoverskridende adferd»? Hva gjør jeg dersom jeg trenger hjelp?

Slik lyder deler av parolen og programbeskrivelsen som ungdommene skal treffes om (ekstern lenke til Facebook – pålogging ikke påkrevd).

Arrangementet er et samarbeid mellom Sametingets ungdomspolitiske utvalg, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Samisk nasjonalt

kompetansesenter for psykisk helsevern, og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Tysfjordjente: – Angår folk jeg bryr meg om

Rikke Kalvåg (18) fra Tysfjord er en av de rundt 50 ungdommene på mellom 16 og 28 som skal delta på ungdomstreffet på Tromsø camping, i regi av Sametingets ungdomspolitiske utvalg. Foto: Sander Andersen / NRK

Tysfjord i Nordland har som kjent vært i medienes og politiets søkelys den siste tiden, grunnet de mange overgrepssakene som er avdekket i lokalsamfunnet.

For tysfjordjenta Rikke Kalvåg (18) blir det dermed ekstra viktig å reise til ungdomskonferansen i Tromsø.

– Jeg har bekjente, venner og folk som står meg nær som har opplevd seksuell trakassering og overgrep. Derfor føler jeg at er det viktig å være med på dette. Det angår jo folk jeg bryr meg om, sier Kalvåg, og forteller videre:

– Folk blir trakassert. Det kan være alt fra kommentarer og tafsing, sier tysfjordjenta.

Tror info kan ha preventiv effekt

Rikke Kalvåg tror god informasjon omkring seksuelle overgrep og sextrakassering kan forhindre en del slike hendelser.

– Jeg tror det er viktig å snakke om det. Får man ikke snakket om dette, tar det ikke slutt.

Selv er Kalvåg krystallklar på hva hun mener om sextrakassering og overgrep:

– Finn deg ikke i noe som helst. Ingen har frihet til å gjøre noe med deg som du selv ikke har lyst å gjøre. Det du ikke vil, trenger du ikke være med på, uansett.