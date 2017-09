VEIVISER-HJELP: Skuespiller Mikkel Gaup var Samefolkets partis 4.-kandidat i Sør-Norge valgkrets under høstens sametingsvalg. Her sammen med 6.-kandidat Eirik Myrhaug (t.v.), 5.-kandidat Tatjana Kolpus (bakerst), og 1.-kandidat Ann Finbog (t.h.). Sistnevnte ble for aller første gang valgt inn på Sametinget.

Foto: Mikkel Gaup (selfie) / Samefolkets parti