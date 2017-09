Disse 39 skal representere deg de neste fire år

Kun tre valgkretser har ikke fått telt alle stemmesedlene, men i disse tre valgkretsene gjenstår kun 0,2 prosent. Dermed er mandatfordelingen etter alt å dømme klar.

NSR blir ikke bare desidert største parti, men har også 8 representanter blant de 10 yngste. De fem yngste tilhører også NSR.

– NSR har lagt inn mye krefter for å rekruttere ungt. Blant annet så har partiet en lærlingordning, og jeg tror alle av de yngste som nå komme inn har vært med i denne ordningen, sier den yngste av de alle, Piera Heaika Muotka (25), til NRK.

YNGST: Piera Heika Muotka (NSR) er med sine 25 år den yngste representanten som er valgt inn på Sametinget i perioden 2017–2021. Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

25-åringen blir å representere NSR fra Sør-Norge valgkrets.

Her er de ti yngste på Sametinget fra i høst:

Piera Heaika Muotka (25, NSR), Aili Guttorm (26, NSR), Sandra Márjá West (27, NSR), Márja-Liissa Partapuoli (27, NSR), Mikkel Eskil Mikkelsen (28, NSR), Inger Eline Eriksen Fjellgren (30, Árja), Runar Myrnes Balto (30, NSR), Sandra Andersen Eira (31, NSR), Jovna Vars Smuk (34, NSR) og Lars Filip Paulsen (38, Høyre). Alderen er beregnet ut ifra fødselsår.

827 stemmer «nullet ut»

NRK har sett på tallene fra valgresultatet, og det viser seg at over sju prosent av velgerne ikke får noen til å representere seg på Sametinget.

Listene til Šiella, Samenes folkeforbund, Samedemokratene/Šiella, Jiehkkevárri, Sámieana, Fastboendes Liste på Sametinget og Sosialistisk Venstreparti har fått hele 827 stemmer, noe som utgjør 7,2 prosent av stemmene totalt.

Det er flere stemmer enn for eksempel Nordkalottfolket får til sammen med sine 756 stemmer. Disse 756 stemmene får tre representanter inn.

Árjas leder Trond Einar Karlsen måtte innse at partiet hans er sametingsvalgets store taper, og mister 3 av sine 4 mandater. Han har tidligere uttalt til NRK at han mener de små listene ødelegger for hverandre.

– Det er åpenbart at man ødelegger for hverandre. Når man ser på stemmetallene er det mange stemmer som når nesten opp, og de stemmene blir egentlig nullet ut, sa Karlsen til NRK.

Her er oversikten over dem som kommer inn

Gáisi valgkrets – 100 prosent talt. Får inn disse mandatene: NSR 3 (+1), Ap 2 (0), Frp 0 (-1), Árja 0 (-1). Totalt 5.

NSR: Henrik Olsen, Sandra Márjá West og Niko Valkeapää. Ap: Bjørn Inge Mo og Synnøve Søndergaard.

Nordre valgkrets – 100 prosent talt. Får inn disse mandatene: Nordkalottfolket 2 (0), NSR 2 (+1), Ap 1 (0), Frp 1 (0). Totalt 6.

Nordkalottfolket: Toril Bakken Kåven og Tor H. Mikkola. NSR: Silje Karine Muotka og Nils Mikkelsen Utsi. Ap: Ronny Wilhelmsen. Frp: Arthur Tørfoss.

Sør-Norge valgkrets – 99,8 prosent talt. Får inn disse mandatene: NSR 3 (0), Ap 1 (0), Nordkalottfolket 1 (0), Samefolkets Parti 1 (+1). Totalt 6.

NSR: Tor Gunnar Nystad, Aili Guttorm og Piera Heaika Muotka. Ap: Jørn Are Gaski. Nordkalottfolket: Kjellrun Wilhelmsen. SFP: Ann-Elise Finbog.

Sørsamisk valgkrets – 99,8 prosent talt. Får inn disse mandatene: NSR 2 (+1), Ap 1 (0), Åarjel-Saemiej Gielh 1 (-1). Totalt 4.

NSR: Nora Marie Bransfjell og Björn Thomas Åhrén. Ap: John Kappfjell. Åarjel-Saemiej Gielh: Ellinor Marita Jåma.

Vesthavet valgkrets – 99,8 prosent talt. Får inn disse mandatene: NSR 3 (+1), Ap 1 (0), Høyre 1 (0). Totalt 5.

NSR: Mikkel Eskil Mikkelsen, Runar Myrnes Balto og Ann Karin Kvernmo. Ap: Arild Pettersen Inga. Høyre: Lars Filip Paulsen.

Ávjovárri valgkrets – 100 prosent talt. Får inn disse mandatene: NSR 3 (+1), Ap 1 (-1), Guovdageainnu Dálon searvi 1 (+1), Johttisápmelaččaid listtu 1 (0), Sp 1 (+1), Árja 1 (-1). Fastboendes liste 0 (-1). Totalt 8.

NSR: Aili Keskitalo, Mathis Nilsen Eira og Sandra Andersen Eira. Ap: Kåre Olli. Guovdageainnu Dálon searvi: Isak Mathis O. Hætta. Johttisápmelaččaid listtu: Berit Marie P.E. Eira. Sp: Hans Ole Eira. Árja: Inger Eline Eriksen Fjellgren.

Østre valgkrets – 100 prosent talt. Får inn disse mandatene: Ap 2 (0), NSR/SfP 2 (0), Sp 1 (+1), Høyre 0 (-1), Árja 0 (-1). Totalt 5.

Ap: Elisabeth Erke og Tom Sottinen. NSR/Sfp: Márja-Liissa Partapuoli og Jovna Vars Smuk. Sp: Cecilie Hansen.

Oppslutning og mandatfordeling

Oppslutning i sametingsvalget 2017 Oppslutning per parti med endring fra 2013. PARTI ENDRING STEMMER Árja Árja 7.8 -3.7 3.7 prosentpoeng ned fra 2013 882 882 stemmer BB/AP Bargiidbellodat/Arbeiderpartiet 16.9 -3.9 3.9 prosentpoeng ned fra 2013 1,901 1901 stemmer DLS/FLS Dáloniid Lista Sámediggái/Fastboendes Liste på Sametinget 0.7 -1.9 1.9 prosentpoeng ned fra 2013 76 76 stemmer GDS/KFF Guovdageainnu Dálon Searvi 1.6 + 1.6 1.6 prosentpoeng opp fra 2013 177 177 stemmer GB/SP Guovddášbellodat/Senterpartiet 7.6 + 2.9 2.9 prosentpoeng opp fra 2013 858 858 stemmer JIEHKKE Jiehkkevárri 0.7 + 0.7 0.7 prosentpoeng opp fra 2013 82 82 stemmer JL/FL Johttisámiid Listu/Flyttsamelista 2.6 -0.8 0.8 prosentpoeng ned fra 2013 291 291 stemmer NORD Nordkalottfolket 6.7 + 2.4 2.4 prosentpoeng opp fra 2013 756 756 stemmer NSR/SáB Norgga Sámiid Riikasearvi Sámeálbmot Bellodat 4.4 -0.3 0.3 prosentpoeng ned fra 2013 493 493 stemmer NSR Norgga Sámiid Riikkasearvi 27.6 + 3.7 3.7 prosentpoeng opp fra 2013 3,107 3107 stemmer O/H Olgeš/Høyre 6.3 -0.6 0.6 prosentpoeng ned fra 2013 709 709 stemmer OB/FRP Ovddádusbellodat/Fremskrittspartiet 7.6 -1.2 1.2 prosentpoeng ned fra 2013 858 858 stemmer SáB/SfP Sámeálbmot Bellodat 1.9 + 0.1 0.1 prosentpoeng opp fra 2013 218 218 stemmer SÁE Sámieana 0.7 + 0.7 0.7 prosentpoeng opp fra 2013 78 78 stemmer SÁL/SFF Sámiid Álbmotlihttu/Samenes Folkeforbund 1.8 + 1.8 1.8 prosentpoeng opp fra 2013 205 205 stemmer Šiella Šiella 2.2 + 2.2 2.2 prosentpoeng opp fra 2013 244 244 stemmer SG/SV Sosialisttalaš Gurutbellodat/Sosialistisk Venstreparti 0.2 + 0.2 0.2 prosentpoeng opp fra 2013 25 25 stemmer ÅSG Åarjel-Saemiej Gielh 1.5 -0.5 0.5 prosentpoeng ned fra 2013 172 172 stemmer Earat/Andre Earat/Andre 1.0 -2.5 2.5 prosentpoeng ned fra 2013 117 117 stemmer Namakeahtes/Blanke stemmer Namakeahtes/Blanke stemmer 0.0 0.0 Ingen endring siden 2013 162 162 stemmer KILDE: Valgdirektoratet

I landsfordelingen er 94,5 prosent av stemmene telt.