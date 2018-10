Duetten med Silya brakte frem tårene

Ella Marie har hatt en trøblete oppladning før kveldens Stjernekamp. Hun har etter lørdagens joikeopptreden mistet stemmen og fått snakkeforbud.

Dette forbudet ble opphevet i det hun var på scenen, og en bristende stemme var man ikke i nærheten av å merke.

– Dere treffer den nerven. Silya kommer inn og gjør det med så mye nerver. Jeg vet hvordan Silya har jobbet med sin egenhet. Dere står så sterkt sammen at jeg måtte gråte noen tårer, sier en gråtende Mona B. Riise som er dommer.

Dø lykkelig

For etter Ella Marie startet sangen entret Silya scenen rett bak den 20-årige hovedpersonen. De startet rolig i duetten før de satte før på H3 Arena. Mot slutten tok de det på nytt igjen før en øredøvende jubel.

– Det er så deilig og du er 140 prosent på hjemmebane, fy fader hvor dere kler hver andre. Du står ved siden av en drevet artist, Silya er et tog som går veldig trygt – og du går trygt med henne, sier mentor Tom Sterri.

Hovedpersonen selv fikk se et litt pinlig klipp etter seansen hvor hun ønsket at Silya skulle sitte fremst under en av sendingene.

­– Nå tenker jeg at jeg kan dø lykkelig. Det var veldig fint å synge sammen med mitt forbilde Silya, sier Ella Marie.

– Blir veldig mye

Underveis i musikalen ramlet hun en gang ut. Dette valgte dommerne derimot å ikke pirke borti.

– Det var veldig gøy å se og en ordentlig overgang fra joik i forrige uke. Du lever inn i rommet, dersom jeg skal være litt streng så var det ikke helt full score. Du er deg selv og det er mer enn nok, sier dommer Thomas Fellberg

SVEVDE HØYT: Ella Marie startet nummeret bak publikum før hun fikk fly på scenen. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Noen artister er født med det og andre er det ikke. Du er født med det i bøttevis. På scenen blir du litt forstyrret når bein og armer går i takt, men når du står deg å synger så er det 100 prosent, sier dagens mentor Tom Sterri.

Ella Marie valgte et nummer med mange dansetrinn og kjapp fart. Dette var noe dommerne valgte å trekke frem.

– Det blir veldig mye på en gang, dette er en utfordring. Du sang fint og jeg ble glad å se på deg. Du var ikke like sterk i bevegelsene siden det er 101 ting, sier Mona B. Riise.

Ella Marie synger You Can't Stop the Beat fra Hairspray Du trenger javascript for å se video. Ella Marie synger You Can't Stop the Beat fra Hairspray

Angret ikke

Etter tilbakemeldingene var Ella Marie fortsatt klar på at hun ikke angret på nummeret.

– Jeg står ved det valget jeg har gjort. Det er semifinale og da skal man ikke spare på noe. Jeg håper publikum likte det, sier Ella Marie rett etter opptredenen.

I kveld står musikal og duetter med tidligere deltagere. I musikaldelen har Ella Marie valgt «You Can't Stop the Beat» fra musikalen «Hairspray». I duettdelen skal hun synge sammen med Silya og de har valgt sangen «Hang With Me» av Robyn.