– Ella Marie treffer en nerve, vekker stolthet og gir håp

«Overveldende.»

«Noe av det råeste jeg har hørt.»

«Er ganske sikker på at det er tårer i hver eneste nordnorske øyekrok.»

Dette er bare noen av de flere tusen reaksjonene på sosiale medier etter at Ella Marie Hætta Isaksen (19) lørdag joiket seg til en sekser på Stjernekamp med joiken «Máze».

– Verdens beste og dyktigste Ella. Jeg er bare glad og lykkelig over at det kommer nye, unge dyktige samiske artister og overtar, skrev verdensmusiker Mari Boine på Facebook like etter tv-sendingen lørdag kveld.

Og det er ingen tvil om at folk er fornøyd.

Mari Boine skryter av Ella Marie. Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

Topper YouTube-liste

For nå, mindre enn to døgn senere, topper hennes joikevideo YouTubes liste over videoer i Norge som er på vei opp og frem.

I tillegg til å toppe denne lista, har hun en egen «fanside» på Facebook der nærmere 7.000 personer følger hennes reise gjennom konkurransen.

– Jeg har også sett den mange ganger. Ella har fått sin egen spilleliste hos meg, skriver en på Facebook.

Også NRK Sápmis nettartikler om Ella Maries deltakelse i Stjernekamp opplever uvanlig mye engasjement på sosiale medier.

– Vekker stolthet og gir håp

Hun treffer en nerve hos publikum, slår NRK Sápmis nyhetsredaktør fast.

– Først og fremst er jo Ella Marie en veldig dyktig musiker. Og så vet vi jo at unge voksne er opptatt av innhold som gjør dem stolte og gir håp. Det er akkurat det hun gjør, sier nyhetsredaktør Pål Hivand.

Pål Hivand understreker at Ella Marie gjør unge voksne stolt, og gir dem håp. Foto: Monica Falao Pettersen / NRK Sápmi

Joik er en tabubelagt musikktradisjon både gjennom fornorskningstiden, men også blitt sett på som synd, ukristent og usivilisert, forklarer Hivand.

– Denne historien som er klein og vond, blir en fantastisk historie med en blanding av noe ungt, god musikk og noe å være stolt over. Hun gjør god popmusikk av det kontroversielle på et av landets største TV-programmer.

Dette gleder Ella Marie.

– Dette er veldig fint å høre! Det varmer hjertet mitt virkelig. Det er akkurat det jeg ønsker å gjøre. Treffe en nerve, og vekke stolthet, sier Hætta Isaksen.