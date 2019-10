Disney reiste til Sápmi for å få hjelp med storfilm

Mye av det som skjer i animasjonsfilmen «Frost 2», skjer i samiske omgivelser. Derfor har Disney bedt om eksperthjelp fra samer.

– Det har vært et veldig lærerikt samarbeid, sier Anne Lajla Utsi i Internasjonalt Samisk Filminstitutt.

GLAD: Anne Lajla Utsi er direktør i Internasjonalt Samisk Filminstitutt og er glad for samarbeidet med Disney. Foto: Liv Inger Somby

Utsi og seks andre personer har fungert som et ekspertråd, og gitt tilbakemeldinger til Disney om hvordan det samiske fremstilles i Frost 2.

De har blant annet besøkt Disneys hovedkvarter i California for å gi innspill, og vært i direkte kontakt med animatørene.

– Animatørene gjør en grundig og god jobb. De har tatt samarbeidet vårt på stort alvor. Samarbeidet viser at vi samer eier vår kultur, språk og våre historier, sier Utsi.

Suksessprodusenten: – Fantastisk

Samarbeidet mellom Sametingene i Norge, Sverige og Finland og Frost-produsenten Peter del Vecho har foregått over tre år.

– Vi har samarbeidet tett med dem når det kommer til de samiske elementene i filmen, bekrefter Frost-produsent Peter del Vecho til NRK.

I løpet av denne tiden har de flere ganger vært i direkte kontakt med sametingene og samarbeidsgruppen som skal påse at det samiske blir riktig fremstilt.

– Det har vært et kjempesamarbeid. De har vært veldig varme, gjestmilde og hjelpfulle, sier produsenten.

HILSER: Peter del Vecho tar sametingspresident Aili Keskitalo i hånden og takker for samarbeidet utenfor Odeon Kino i Oslo. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Han er produsent og «hjernen» bak Frost-filmene. Frost 1 omsatte for over 1.2 milliarder dollar og hadde også hentet samisk inspirasjon. Denne gangen er det blitt lovet en enda større rolle for det samiske.

– Vi lager åpenbart en troverdig film. Den er selvfølgelig ikke helt realistisk siden det er en animasjonsfilm, men detaljene er viktig for oss. Å jobbe sammen med samarbeidsgruppen og forstå nyansene har resultert i et fantastisk samarbeid, sier del Vecho.

Når Frost 2 har premiere i desember vil vi kjenne igjen den norske høsten i filmen. Det forteller produsenten av filmen i et intervju med NRK.

Det samiske skal bli riktig fremstilt

Samarbeidsgruppen ble for første gang presentert ved Grand Hotel tidligere i september, hvor NRK var eneste inviterte media. Til stede var også de tre sametingspresidentene Aili Keskitalo (Norge), Tiina Sanila-Aikio (Finland), Per-Olof Nutti (Sverige) og Samerådet.

Sammen signerte de en «benefits-erklæring» på samarbeidet som svart på hvitt sier at det samiske skal bli fremstilt riktig og at filmen også skal gis tilbake til det samiske samfunnet.

FERDIGSIGNERT: Her er personene som signerte benefits-erklæringen mellom Sametinget, Samerådet og Disney. Fra venstre: Åsa Larsson-Blind (Samerådets president), Per-Olof Nutti (sametingspresident i Sverige), Peter del Vecho (produsent av Frost), Tiina Sanila-Aikio (sametingspresident i Finland) og Aili Keskitalo (sametingspresident i Norge). Foto: Lars Opstad / Sametinget

Frost-premieren er 25. desember. Denne dagen er også premiere på den samisktalende versjonen av filmen.

Den samiske samarbeidsgruppen under Frozen 2 Ekspandér faktaboks Rune Fjellheim Direktør ved det norske Sametinget.

Piia Nuorgam. Jobbet i flere år med bakgrunn i urfolksrettigheter, kulturelle rettigheter og menneskerettigheter.

Christina Hætta 15 års bakgrunn innen samisk kultur- og kunstverden. Har vært produsent for påskefestivalen i Kautokeino og Riddu Riđđu i Manndalen. Er også leder for kulturavdelingen i Samerådet.

Ánne Laila Utsi Direktør for Internasjonalt Samisk Filminstitutt. Har bakgrunn som filmskaper. Tidligere har hun også vært direktør ved den samiske filmfestivalen.

Karen Anne Buljo Nordsamisk forfatter, dramatiker, komponist og joiker. I 2019 er hun også nominert til Nordisk råds litteraturpris.

Veli-Pekka Lehtola Samisk kulturprofessor ved Universitetet i Oulu, Finland. Har spesialisert seg i samisk historie og moderne samisk kunst. Har også skrevet og publisert 13 bøker.

Cecilia Persson Teaterdirektør ved Åarjelhsaemien Teatere. Også vært skuespiller, direktør og forfatter. Har jobbet innen kunst og teater siden 1985.