I over 90 år har «Eskimonika»-figuren prydet iskremprodusenten Diplom-Is sin logo, men nå er det over, «Eskimonika» blir erstattet med «Diplom-Is Jenta».

Tidligere i år blusset det opp en heftig debatt om kulturell appropriering. Som førte til at Tise fjernet Joika-stunt etter massiv kritikk.

Kulturell appropriering betyr at noen bruker eller misbruker andres kultur, symboler, klær eller musikk. Det ble rettet kritikk mot flere produsenter. Noen av dem var Joikakakene til Nortura, Hatting pølsebrødene «Høvding» og Diplom-is figurlogoen «Eskimonika».

Dette resulterte i at Nortura endret navn og logo til Joika-kakene. Også i USA ble navn og logoer som ble sett på som rasistiske og krenkende for urfolk endret, dermed ble Washington Redskins til Washington Football Team.

Det var avisa Kampanje som omtalte nyheten først.

Ønsker ingen assosiasjoner

– Vi har tatt med oss innspillene fra debatten tidligere i år i arbeidet med en ny logo, sier Anne Borgen Sturød.

Sturød er Markeds- og PU direktør ved Diplom-Is. Arbeidet med å endre logo startet lenge før debatten om kulturell appropriasjon. Men det var likevel viktig å ta med seg innspillene om endringer som har kommet som følge av den.

Markeds- og PU direktør ved Diplom-Is, Anne Borgen Sturød, er fornøyd med den nye logoen. Foto: Bård Gudim

– Endringene som er gjort, er for å blant annet kutte den koblingen mange har til urfolket i Grønland.

Unngår eldgamle stereotypier

En som er glad for denne nyheten er sametingspresident Aili Keskitalo. Hun hyller at flere produsenter nå endrer logoer som kan fremstille stereotypier.

– Jeg synes det er veldig positivt når produsenter følger med i nåtiden og er med på utviklingen. Da unngår vi at eldgamle stereotypier blir opprettholdt.

GLAD: Sametingspresident Aili Keskitalo synes det er positivt at flere produsenter velger å endre logo. Foto: Elvi Rosita Norvang-Herstrøm / NRK

For Sametingspresidenten er det bare en måte å feire denne nyheten.

– Nå fikk jeg skikkelig lyst på en is, sier hun avslutningsvis.

Vekk med selskinnsantrekket

I tillegg til navneendring forteller Borgen at det er blitt gjort flere endringer.

– Vi har fjernet selskinn-antrekket, samtidig som vi har gjort noe med ansiktstrekkene. Nå har hun på seg lue, vinterjakke og bukse. Men vi har beholdt mye av det essensielle for logoen.

Borgen understreker at det ikke er gjort store endringer, og det var viktig å sikre at logoen forble gjenkjennbar. Hun håper at Diplom-Is fortatt er like gjenkjennelig uten «Eskimonika».