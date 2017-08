Det er flere samer i Tromsø enn i Karasjok

Flere og flere samer flytter til byene, viser Sametingets valgmanntall I flere samebygder er det en forgubbling og økningen av stemmeberettigede i valgmanntallet har omtrent stoppet opp.

Dette kan være med på å bidra til en ny retning i samepolitikken.

– Jeg vil tro at det etterhvert kommer til å påvirke valgdebatten og den samepolitiske debatten i det hele tatt. Jo flere som flytter til byene og kommer inn i urbane strøk, dess mer kommer dette inn i spenningsfeltet mellom modernitet og tradisjon. Dette vil også føre til at samene i byene vil komme med sterkere krav på enkelte deler av samepolitikken, sier statsviter og doktorgradsstipendiat Eva Josefsen.

Hun jobber til daglig ved Norut Alta.

Antall stemmeberettigede Kommune 2008 2017 Oslo 534 848 Karasjok 1314 1393 Kautokeino 1536 1572 Tromsø 842 1404 Alta 788 1321 Bodø 43 224 Trondheim 105 259 Bergen 53 137 Tallenes tale er klar. Det blir stadig flere samer i byene, mens antallet samer i de tradisjonelle samekommunene ikke øker noe særlig. Kilde: Sametinget

Overrasket ordfører

Ordføreren i Troimsø, Kristin Røymo (Ap), er overrasket når hun får se tallene.

– Det viktigste for oss når vi har en så stor andel samer som bor i Tromsø er at vi tar det ansvaret som vi må ta for de store spørsmålene knyttet til språk og kultur. Det betyr at vi er nøtt til å ha flere samiske barnehageplasser og vi må arbeide for å utvikle de samiske møteplassene, sier Røymo til NRK.

Ordfører Kristin Røymo sier det er viktig at byene er klare til forpliktelsene som følger med rekordmange samer som blir urbane. Foto: Eirik Hind Sveen

Karen Inger Lise Anti har flyttet fra Karasjok til Tromsø. Hun gleder seg til NRK Sápmis og Ávvirs valgdebatt i morgen kveld og hun håper politikerne åpner øynene opp for bysamenes behov.

– Vi trenger flere samiske barnehageplasser utenfor de samiske kjerneområdene slik at det samiske språket og kulturen skal bevares og utvikles, sier Anti.